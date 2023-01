Madame, chi è la cantante che sarà a Sanremo 2023 con “Il bene nel male”

L’artista classe 2002, al centro di una polemica legata ai vaccini anti Covid, sarà all’Ariston in gara. Vi raccontiamo un po’ della sua storia

Madame è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone Voce, brano che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, confermando la caratura eccezionale della cantautrice. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 33 certificazioni tra platino e oro in soli due anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il 2023 sarà un anno di nuova musica per Madame, a partire dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Il bene nel male, scritto da Madame e composto da Bias, Brail e Madame.

DA SCICCHERIE AI VARI FEATURING, CHI È MADAME

Vicentina classe 2002, Madame, vero nome Francesca Calearo, fa parte del roster di Paola Zukar, vera e propria signora del rap e manager di artisti come Fabri Fibra, Marracash e Clementino. Ha esordito nel mondo della musica a soli 16 anni con in singolo Anna grazie al rapper, ingegnere del suono e produttore Eiemgei, il primo a credere in lei. Con lui anche gli youtuber Arcade Boyz che l’hanno aiutata a far conoscere il suo talento. Il video del brano ha superato il milione di visualizzazioni. Il nome Madame è nato per caso grazie a un generatore di nomi per drag queen che le ha fatto scoprire una sua amica. Inizialmente era stato scelto Wilde poi Madame, ritenuto più incisivo. Il vero successo è arrivato grazie a Sciccherie, pubblicato nel 2018 e apprezzato per la particolarità del testo. Le parole sono infatti accentate in funzione della musica. Sono oltre 10 milioni le views del video di Sciccherie, brano apprezzato anche da Cristiano Ronaldo che lo ha utilizzato in una storia Instagram. La stessa Madame ha commentato l’attenzione riservata dal fuoriclasse portoghese: “Quando un fan me lo ha segnalato, pensavo ad un trucco per attirare l’attenzione, invece no… Cristiano mi stava davvero ascoltando dal suo terrazzo. Ho chiamato i miei manager in lacrime, ho strillato come una qualsiasi 17enne euforica. Ho ripostato sul mio account e migliaia di persone hanno festeggiato con me”.

I SINGOLI, LE COLLABORAZIONI E IL FESTIVAL DI SANREMO

Dopo il successo di Sciccherie, Madame ha inciso i singoli 17, Baby, Sentimi e Clito. Tante le collaborazioni sviluppate nel tempo a cominciare da Marracash che l’ha voluta nell’album Persona nella traccia Madame. Poi è stato il turno di Dardust che ha scelto la sua voce da affiancare a Marracash e Ghali per il singolo Defuera. Anche Ernia e Dani Faiv hanno collaborato con la giovane rapper rispettivamente in Fuoriluogo e Spaccato. Nell’album dei Negramaro Contatto l’unico featuring presente è proprio con Madame in Non è vero niente, canzone scritta da Giuliano Sangiorgi e dalla stessa Francesca Calearo. Il 3 dicembre la cantante apre la semifinale della quattordicesima edizione di X Factor (GUARDA LO SPECIALE) cantando la sua Baby in duetto con Blind. Tra il 2 e il 6 marzo 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con l’inedito Voce. Si posiziona all’ottavo posto aggiudicandosi anche il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il singolo viene certificato quadruplo platino dalla FIMI. Il 19 marzo è uscito Madame, il primo album ufficiale, composto da 16 tracce di cui 8 featuring. Le sue collaborazioni sono moltissime, tra le tante citiamo Mi fiderò con Marco Mengoni e Pare con Ghali. Il 15 aprile dello scorso anno esce il nuovo singolo L’eccezione mentre Il 3 maggio inizia il Madame in tour 2022, inizialmente previsto per novembre 2021 ma rinviato a causa della pandemia da Covid-19. Il 23 agosto 2022 viene annunciata come conduttrice del concertone finale della Notte della Taranta: per la cantautrice si tratta della prima volta in questo ruolo, dopo essere già stata maestra concertatrice della precedente edizione. Ora, aspettando il Festival di Sanremo, deve difedersi dall’accusa di falso ideologico perché avrebbe ottenuto il green pass senza avere fatto il vaccino.