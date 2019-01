Albano Carrisi, l’impensabile a 75 anni: la chiamata internazionale, il ritorno dopo 40 anni

“La mia parte era destinata a Gérard Depardieu ma lui ha avuto dei problemi e quindi l’hanno affidata a me” ha spiegato Carrisi, che interpreterà un mafioso del tutto particolare: “Sarò protagonista di una metamorfosi fantastica che renderà piacevole il mio personaggio”. Nel 2019 l’inarrestabile Al Bano sarà attore anche per la tv, in una fiction di 6 puntate accanto a Lino Banfi girata tra Puglia e Russia. “Inoltre, per Mediaset, girerò un docufilm sulla mia storia artistica e personale”.

