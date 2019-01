Riparte, oggi su Canale 5, “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis

Torna oggi “Avanti un altro!”, alle ore 18.45, su Canale 5. Finalmente possiamo vedere nuovamente Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, che ritorna per l’ottava stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria, in un clima di grande allegria e spensieratezza. Torna il ‘salottino’ popolato da personaggi comuni, ma estremamente originali, che pongono ai concorrenti domande scelte da loro, secondo le proprie passioni e interessi.

L’affollato salotto è come sempre capitanato da Miss Claudia, (Claudia Ruggeri). Tra i personaggi storici tornano la dottoressa Maria Mazza, la bonas Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni , il bonus Daniell Nillson e la bona sorte Francesca Bramilla. Tutti personaggi nati dalla mente del conduttore e degli autori e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutt’Italia grazie a Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si occupata della ricerca dei concorrenti, dei personaggi e del pubblico. E’ tutta al contrario la sfida che incorona il campione della puntata. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente per vincere deve dare 21 risposte sbagliate. Il format di “Avanti un altro!”, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: in Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Vietnam, Turchia e Polonia. “Avanti un altro” è prodotto da EndemolShine Italy per Mediaset.