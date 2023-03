È morto Gary Rossington, chitarrista e fondatore dei Lynyrd Skynyrd

Il musicista e cantautore, l’ultimo membro originario sopravvissuto della band, è deceduto all’età di 71 anni

Si è spento all’età di 71 anni Gary Rossington, il famoso chitarrista dei Lynyrd Skynyrd che negli ultimi anni ha lottato con gravi problemi di salute. “I miei dottori continuano a dirmi di smettere, ma non ci riesco. I musicisti non smettono mai, svaniscono”, aveva dichiarato tempo fa. La causa della sua morte ancora non è stata ufficializzata, nel 2021 ha subito un intervento chirurgico al cuore, ma già nel 2003 gli avevano messo un bypass quintuplo. “È con la nostra più profonda compassione e tristezza che dobbiamo avvisare che oggi abbiamo perso nostro fratello, amico, familiare, cantautore e chitarrista, Gary Rossington”, hanno scritto i Lynyrd Skynyrd sulla loro pagina Facebook ufficiale.

CHI ERA GARY ROSSINGTON

Nato il 4 dicembre 1951 a Jacksonville, in Florida, è cresciuto solo con la madre dopo che il padre è scomparso prematuramente. Da giovane era più preso dal baseball che dalla musica, ma poi si è innamorato dei Rolling Stones e si è appassionato al rock. Ha incontrato Ronnie Van Zant e il batterista Bob Burns proprio durante una partita di baseball in cui giocavano come rivali. I più lo conoscono per il famoso assolo di chitarra rock di Free Bird e per il classico Sweet Home Alabama che ha co-scritto con Ronnie Van Zant. Rossington si è esibito per tanti anni con la band musicale dei Lynyrd Skynyrd che avevano previsto anche un tour imminente in 22 città con le prime date a luglio 2023. In alcuni spettacoli del 2022, Rossington ha suonato solo per la seconda metà dei concerti, a causa dei suoi problemi di salute. Purtroppo non potrà essere sul palco per questi nuovi concerti, ma i ricordi dei successi con i Lynyrd Skynyrd sono tanti. Dai dischi di platino e oro alle hit nella Top 200 e alla Top 10 dei singoli pop di Billboard a partire da Sweet Home Alabama del 1974.

TUTTE LE VOLTE CHE HA INGANNATO LA MORTE

Molte volte nel corso della sua vita Gary Rossington è andato vicino alla morte. La più famosa è quando è sopravvissuto a un incidente aereo nel 1977 dove è morto il cantante principale della rock band della Florida, Ronnie Van Zant, il chitarrista Steve Gaines e la cantante di supporto Cassie Gaines, nonché vari membri dell’equipaggio e altri passeggeri. Prima di quella tragedia, inoltre, Rossington è sopravvissuto a un incidente automobilistico nel 1976 che ha ispirato il racconto di That Smell. “Penso che il bene superi il male”, aveva detto una volta a Rolling Stone durante un’intervista.

LA SUA STORIA MUSICALE

Prima di far parte dei Lynyrd Skynyrd, aveva suonato con gli Allman Brothers e gruppi guidati da Charlie Daniels e Marshall Tucker e, dopo l’incidente aereo, prima che la band si riorganizzasse, Rossington formò la Rossington-Collins Band con la futura moglie Dale Krantz e il collega chitarrista Allen Collins. Il gruppo durò due anni e due album: Anytime, Anyplace, Anywhere degli anni ’80” e This Is the Way del 1981. Dopo formò la Rossington Band e pubblicò altri due album, uno nel 1986 e uno nel 1988. Nel 1987 i Lynyrd Skynyrd tornarono operativi e Johnny Van Zant, fratello minore del compianto Ronnie, divenne il nuovo frontman del gruppo. Da lì in poi hanno fatto tantissimi tour senza mai fermarsi.

“Chiamiamo il palco una zona miracolosa dove tutti i tuoi problemi se ne vanno lassù. Dolore fisico, il tuo mal di cuore se ne va. La professionalità viene fuori e noi divampiamo. È allora che la musica parla un linguaggio potente”.