Ivana Spagna a Igor Righetti su Rai Isoradio: “Il luogo più trasgressivo dove ho fatto l’amore? Sopra un calorifero acceso”

La cantautrice ha avuto un “passaggio” a “L’autostoppista”, l’auto pet friendly più famosa d’Italia

“I luoghi più trasgressivi dove ho fatto l’amore? Sul tavolo è normale, l’ho fatto sopra un calorifero acceso”. È quanto rivelato a Igor Righetti dalla cantautrice Ivana Spagna durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio, seguitissimo format in diretta in onda da tre anni.

Il giornalista-conduttore Igor Righetti hai poi chiesto alla cantautrice quale sarebbe la sua reazione se, invitata a cena, scoprisse che il ristorante cucini soltanto piatti a base di insetti? “Se non hanno un po’ di frutta da parte, ringrazio e me ne vado”. Per lo spazio delle radiodediche, Ivana Spagna ha rivolto la canzone di Neno “Bla bla bla” ai virologi in quanto “hanno chiacchierato troppo senza dare soluzioni importanti” e il brano “Non ti sopporto più di Zucchero” all’ipocrisia e al falso buonismo.

“L’autostoppista” è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con 26 mila follower su Instagram, che interagisce con gli “autostoppisti. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. Non manca lo spazio “Diamo i numeri” dell’influencer con oltre 200 mila follower, Lorenzo Castelluccio, in cui vengono raccontati i dati statistici di tutto ciò che ci circonda.

Oltre 700 i personaggi che finora hanno avuto bisogno di un “passaggio” in questi tre anni di programmazione. Tra questi, Mara Venier, Renzo Arbore, Al Bano Carrisi, Piero Chiambretti, Vittorio Sgarbi, Piero Angela, Renato Pozzetto, Orietta Berti, Franca Leosini, Giusy Ferreri, Mara Maionchi, Drusilla Foer, Maria Grazia Cucinotta, Diego Abatantuono, Donatella Rettore, Vittorio Feltri, Povia, Elisa Isoardi, Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini, Massimo Boldi, Cristina D’Avena, Simona Ventura, Caterina Balivo, Adriano Panatta, Giovanni Allevi, Gianfranco Vissani, Santo Versace e Massimo Giletti.

“L’autostoppista” viaggia sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio), in tv sul digitale terrestre al canale 705 e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.