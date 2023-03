SECONDA PUNTATA DI“SEI DONNE – IL MISTERO DI LEILA”

Con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito e con Denise Tantucci, Alessio Vassallo e la partecipazione di Maurizio Lastrico

Prosegue il racconto della nuova serie Rai “Sei Donne – il mistero di Leila”, una produzione IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, per la regia di Vincenzo Marra, in onda con la seconda puntata martedì 7 marzo in prima visione su Rai1. Un giallo psicologico nel quale la ricerca della verità si incrocia con le storie di sei donne di oggi – Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila – ciascuna con un proprio vissuto, ciascuna con i propri segreti, rappresentative di un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà.

Nella seconda puntata, la PM Anna Conti (Maya Sansa) e l’ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo) interrogano in procura Alessia (Denise Tantucci), l’insegnante di atletica di Leila (Silvia Dina Pacente), e il suo fidanzato, Enrico (Simone Borrelli), ma le loro dichiarazioni non coincidono con alcuni filmati trovati dagli investigatori. Anna non si fida di loro e incastra Enrico in maniera scorretta per poterlo interrogare di nuovo. Poco dopo li raggiunge in procura Michela (Ivana Lotito), che ha ricevuto un vocale della nipote in cui la rassicura di stare bene. Anna, quindi, è costretta a lasciare andare Enrico.

Nel frattempo, in procura arriva anche una lettera anonima su una presunta relazione tra Gregorio (Maurizio Lastrico) e Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa, di cui nell’appartamento di Leila sono state rinvenute numerose impronte. Anna ed Emanuele vanno a casa di Viola per interrogare la donna, che confessa la relazione con Gregorio. La relazione è terminata, per volere di Gregorio, e Viola, nonostante fosse molto presa da lui, ha deciso di provare a salvare il suo matrimonio.

Realizzata con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission, la serie restituisce la fotografia di una Taranto inedita e contemporanea, a fare da cornice a un racconto corale dove le storie dei protagonisti si intrecciano con un tessuto territoriale lontano da stereotipi.

“Sei Donne – Il Mistero di Leila” è una produzione IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, in onda da martedì 28 febbraio in prima serata su Rai1 per 3 puntate (3 episodi da 100 minuti). Creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli. Produttori Rai Leonardo Ferrara, Francesca Loiero e Daniela Troncelliti.

Regia di Vincenzo Marra.