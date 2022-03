Da Reno alla Napa Valley

Michael Portillo attraversa l’Oceano Atlantico per un viaggio in treno alla scoperta di California, New England e Canada orientale, lungo gli itinerari proposti da due edizioni di fine Ottocento della Guida Appleton’s in “Prossima fermata America”, in onda lunedì 7 marzo alle 20.15 su Rai 5.



Dopo aver esplorato, nelle serie precedenti, le tratte ferroviarie e i luoghi della Guerra Civile, il conduttore televisivo ed ex politico britannico va alla scoperta della California prima e del New England e del Canada poi. Da una stazione all’altra e da un capo all’altro di un territorio sconfinato, Portillo scopre miniere d’oro e d’argento, film e computer, petrolio e prodotti agricoli per dimostrare come la ferrovia abbia contribuito alla conquista dei paesaggi del Selvaggio West e dei territori più a settentrione del continente americano.



La prima tappa di Michael Portillo parte dal Nevada per arrivare alla Napa Valley e ai suoi vigneti. Dall’oro e l’argento delle miniere scoperte a metà dell’Ottocento fino alla valle al centro di una preziosa produzione vinicola scoprirà le ricchezze del West.