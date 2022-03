L’attualità e le analisi di “Quante Storie”

Ospite Achille Ochetto

L’evoluzione autocratica della Russia, sfociata nell’invasione dell’Ucraina: se ne parla a “Quante Storie“, in ondai lunedì 7 marzalle 12.45 su Rai 3.



L’ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, Achille Occhetto, analizza in chiave storica e politica il concetto di socialismo, mostrando come i suoi ideali, realizzati dal socialismo democratico e affossati da quello reale, possano essere ancora oggi fonte d’ispirazione per un mondo lacerato dalle diseguaglianze e dalle ingiustizie sociali.