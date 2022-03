Michielin: “Per l’ambiente dobbiamo modificare le nostre piccole abitudini”

La cantante condurrà dal 6 marzo in prima serata su Sky Nature ‘Effetto Terra. Guida Pratica Per Terrestri Consapevoli’

“E’ stato molto gratificante fare questo programma. Un’esperienza che mi ha fatto crescere puntata dopo puntata, che mi ha fatto raggiungere una consapevolezza maggiore. Ho capito che la nostra quotidianità dev’essere modificata con delle nuove abitudini, anche se non siamo perfetti. Perché nel programma intervisto soltanto donne? Perché sono presenti nel mondo della scienza ma non appaiono molto nelle conferenze: sono una rappresentanza fondamentale e che spero possa ispirare le giovani telespettatrici”. Lo ha detto Francesca Michielin presentando ‘Effetto Terra. Guida Pratica Per Terrestri Consapevoli’, la nuova produzione Sky Original realizzata da Tiwi la cantante condurrà a partire dal 6 marzo su Sky Nature alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su Now.



L’artista si concentra anche sull’annunciato ritorno, a causa della guerra in Ucraina, a fonti di approvvigionamento energetico inquinanti, come il carbone. “È da retrogradi farlo – afferma – avremmo dovuto investire di più in tecnologie energetiche a basso impatto”. Quanto al proprio impegno musicale nei confronti dell’ambiente, sottolinea di essere “felice del fatto che la sua ‘Riserva naturale’ sia la colonna sonora del programma. Ma non farei mai una canzone ‘ambientalista’ a tavolino, perché un artista, anche se vuole comunicare tematiche importanti e impegnate, resta sempre prima di tutto un artista e, se è tale, non fa cose perché, ad esempio, vanno di moda”.



