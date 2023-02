“Avatar 2” supera anche “Titanic”: è il terzo film per incassi di sempre

James Cameron ha ora tre film nei primi quattro che hanno guadagnato di più al botteghino internazionale. La sfida continua perché la pellicola del 1997 con Di Caprio e Winslet torna in sala dal 9 febbraio

James Cameron supera se stesso. “Avatar: La via dell’acqua” ha superato “Titanic” al botteghino internazionale con una cifra stimata di 1,538 miliardi di dollari, rispetto a 1,535 miliardi del film del 1997 con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Questo lo rende il terzo film con i maggiori guadagni al botteghino di tutti i tempi all’estero. Al primo posto svetta sempre l’originale “Avatar” del 2009 con oltre 2 miliardi seguito al secondo posto da “Avengers: Endgame” con 1,941 miliardi.

Cameron da record

Nei giorni scorsi “Avatar: La Via dell’Acqua”, uscito nelle sale a dicembre aveva superato “Star Wars: The Force Awakens” nella classifica degli incassi internazionali, conquistando così il quarto posto. Ora nella Top 5, James Cameron ha ben tre film. Un vero record.

Gli incassi

A garantire queste cifre d’incasso, c’è da segnalare sicuramente il fatto che il sequel di Avatar sia uscito in Imax e 3D, e che quindi il costo dei biglietti è sicuramente superiore alla media. A questo determinante fattore si somma anche il fatto che oltreoceano gli spettatori sono disposti a rivederlo più di una volta, e a quanto pare il range dei fan comprende tutte le età e fasce demografiche. Mentre il film in Italia attualmente è al sesto posto della classifica, con 43 milioni di euro di incasso, a livello internazionale macina cifre importanti, come al botteghino in Cina (240 milioni), mentre in Francia è a 141, in Germania a 130 e in Corea del Sud a 105 milioni.

La trama

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, “Avatar: La Via dell’Acqua” inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Il ritorno di “Titanic”

Ma attenzione: la sfida continua al botteghino. Anche perché il vecchio “Titanic” scenderà ancora in mare, tornando di nuovo in sala dal 9 febbraio in occasione del 25esimo anniversario in versione rimasterizzata. E dunque le classifiche potrebbero cambiare di nuovo.