Sanremo e Zelensky, Josi: il Festival è il programma italiano più visto in Russia

Sanremo e Zelensky, si discute e si dibatte anche con acrimonia. C’è chi plaude all’iniziativa e chi ha eretto il muro dell’unghia con la parola magica “non è opportuno”. Noi ci affidiamo all’analisi di un numero uno indiscusso della comunicazione, Luca Josi (nella foto). Egli è stato l’ex Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM. Josi ha fondato il gruppo Einstein Multimedia di cui è stato Presidente dal 1994 al 2013. Ha fondato il Patto Generazionale nel 2007. Per la Fondazione TIM, ha curato il progetto di recupero del Mausoleo di Augusto. Nel 2016 prende il mano le redini della comunicazione del gruppo TIM e compie una rivoluzione che resterà nella storia della pubblicità. I suoi spot sono memorabili: la brillante vivacità del ballerino Sven è diventata un’icona della comunicazione audiovisiva di questi anni. Secondo Vanity Fair, tutto quello che tocca Josi diventa oro. Il comunicatore, a Otto e mezzo su LA7, ha detto la sua su Zelensky a Sanremo ricordando che “il Festival di Sanremo è il programma italiano più visto in Russia”. Qui potete vedere per intero l’analisi di Josi sul futuro momento centrale del Festival.