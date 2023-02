Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme a San Siro, coppia da derby

Allo stadio di Milano la ex velina e il tennista mostrano complicità e intesa

Melissa Satta e Matteo Berrettini escono ancora allo scoperto. Al derby di Milano si sono presentati insieme sugli spalti per assistere al match tra Milan e Inter a San Siro. Le inquadrature televisive li hanno beccati e i tifosi in tribuna li hanno immortalati tra sorrisi e sguardi complici. Erano già stati pizzicati a vedere una partita di basket e poi fotografati sotto casa di lei. Ora la nuova uscita conferma che la showgirl e il tennista sono una coppia.

Al derby di Milano

Melissa Satta, 36 anni, e Matteo Berrettini, 26, insieme allo stadio San Siro a Milano. Le foto della coppia che si scambia sorrisi e sguardi complici tra una chiacchiera e un tifo acceso fanno il giro del web. Non si nascondono più ed escono allo scoperto proprio nel capoluogo meneghino che già aveva fatto da sfondo alla loro prima paparazzata. La ex velina è una tifosa sfegatata dei rossoneri, Berrettini è un campione di tennis che adora gustarsi anche le gare degli altri sport, ma risulta essere un sostenitore della Fiorentina.

Lei si allena a tennis

Negli ultimi tempi Melissa Satta, complice la frequentazione con Matteo Berrettini, pare aver intensificato le sue lezioni di tennis. Durante le vacanze di Natale aveva intervallato alle sciate sulle piste molte partitelle sulla terra rossa. Pare che ora abbia preso pure lezioni da Alessandro Bega, allenatore della ex fidanzata di Berrettini, Ajla Tomljanovic. Racchetta in mano e fisico da urlo, la Satta non perde un colpo e ora è pronta a una nuova sfida d’amore con il campione di tennis che è stato sesto nella classifica mondiale e oggi è al 22esimo posto del ranking.

La prima paparazzata al basket

La prima uscita mondana di Melissa Satta e Matteo Berrettini è stata lo scorso 20 gennaio al Forum di Assago. La ex velina e il tennista erano uno a fianco all’altra per assistere alla partita dell’Eurolega di basket tra l’Olimpia Milano e il Lyon-Villeurbanne, vinta dalla seconda. Evidente che la passione per lo sport li ha subito legati. Dopo il match, la neocoppia è stata avvistata in un locale milanese e alcuni avventori hanno scattato alcune foto della Satta e di Berrettini molto intimi. Pare che sia scattato pure un bacio tra una confidenza e l’altra.

Sotto casa di Melissa

Il settimanale “Chi” ha pizzicato Matteo Berrettini di notte sotto casa di Melissa Satta. Il tennista e la showgirl dopo aver trascorso cena e dopo cena in alcuni locali della Milano da bere si sono diretti a casa di lei a notte fonda per trascorrere il resto della serata. La passione per lo sport li ha avvicinati e ora pare che la neocoppia stia bruciando tutte le tappe. Si mostrano insieme affiatati e complici, segno di una bella storia che sta nascendo.

Dal calcio al tennis, gli amori di Melissa

Il cuore di Melissa Satta, prima che per Matteo Berrettini, batteva per Mattia Rivetti, un imprenditore con cui la ex velina ha fatto coppia per diverso tempo ma sempre molto discretamente. Hanno condiviso vacanze e divertimento senza mostrarsi mai troppo sui social o in pubblico. Quando finalmente la storia pareva decollare è naufragata senza possibilità di ripensamenti. Prima di allora (la ex velina aveva detto di aver paura di restare sola), Melissa Satta è stata sposata con il calciatore Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox. Lui ora si è risposato con Valentina Fradegrada, ma anche la Satta ha voltato pagina. E ha cambiato sport.