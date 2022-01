2022, l’anno dei supereroi al cinema: sono 10 i film in arrivo

C’è stato un tempo, circa dieci anni fa, in cui un film con i supereroi usciva al cinema una volta all’anno. Poi le uscite annuali sono diventate due, perché quel tipo di adattamento cinematografico di celebri fumetti piaceva molto al pubblico ed era oggettivamente un ottimo prodotto di intrattenimento, “come lo sono i parchi a tema”, per usare le parole di Martin Scorsese il quale più volte ha tentato di spiegare che il cinema è un’altra cosa.

Quanti film di supereroi escono in sala nel 2022? La risposta è dieci.

Vediamola anche in numeri e non in lettere: 10.



Certamente le circostanze dovute a causa di forza maggiore hanno portato alcuni titoli al rinvio. Ci sono inoltre varie ragioni che spingono gli studios a non rimandare oltre, nonostante l’affollamento di quest’anno, ragioni legate a una pianificazione di tanti titoli in un lungo arco di tempo, a scadenze contrattuali con gli attori e al fatto che madre natura faccia il suo corso e, dunque, che anche le star del grande schermo invecchino.

D’altra parte, come ha dimostrato l’enorme successo di Spider-Man: No Way Home, il pubblico per i film di supereroi c’è ed è pronto a sfidare le paure legate alla pandemia (mentre per qualunque altro titolo al momento il box office langue). Il film con Tom Holland sta per superare quota 1 miliardo e 400 milioni di dollari di incasso mondiale ed è il titolo del Marvel Cinematic Universe più redditizio dopo i quattro film degli Avengers.

Allora vediamo quali sono tutti i film di supereroi in arrivo al cinema nel 2022 e scorrendo verso il basso riflettiamo sulle parole di Scorsese, da soccorrere con il defibrillatore nel caso gli si posassero gli occhi su questo elenco.

The Batman (uscita al cinema in Italia 3 marzo)

Ormai lo sanno anche i sassi che è Robert Pattinson a incarnare questa nuova versione del Cavaliere Oscuro. La storia ci presenta il supereroe (di cui l’unica cosa super è il conto in banca) al secondo anno di attività come giustiziere di Gotham City, quando arriva a scoprire un dilagante mondo di corruzione del quale la sua stessa famiglia fa parte. Tutto questo accade mentre un serial killer noto come l’Enigmista semina il panico. Diretto da Matt Reeves, The Batman è un cupo poliziesco che si ispira alla miniserie a fumetti Batman: Il lungo Halloween degli anni 90. Oltre a Pattinson, sullo schermo vedremo anche Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell che rispettivamente interpretano Catwoman, l’Enigmista e il Pinguino. Invece a John Turturro, Jeffrey Wright e Andy Serkis sono stati affidati i ruoli del boss Carmine Falcone, del Commissario Gordon e del fido maggiordomo Alfred.

Morbius (uscita al cinema in Italia marzo/aprile)

Doveva uscire il 3 febbraio ma è stato rinviato al 1° aprile per l’uscita statunitense, mentre in Italia siamo in attesa di conferma della data ufficiale che cadrà probaiblmente al 31 marzo. Il film racconta la storia del Dr. Michael Morbius, un anti-eroe tratto dai fumetti Marvel Comics e creato dalla penna di Roy Thomas inizialmente come antagonista di Spider-Man. Interpretato da Jared Leto, Morbius è un biochimico affetto da una rarissima malattia ematologica. Quando prova a inventare una cura per il suo disturbo, qualcosa nel suo esperimento va storto e il dottore si infetta con una forma di vampirismo, assumendo l’aspetto e le abilità soprannaturali di queste oscure creature. Accanto a Leto, nel cast del cinecomic troviamo anche Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, fidanzata del protagonista, e Matt Smith che ricopre il ruolo dell’amico Loxias Crown affetto dalla stessa malattia. Morbius è diretto da Daniel Espinoza.

Dottor Strange nel Multiverso della Follia (uscita al cinema in Italia 4 maggio)

Con la regia di Sam Raimi, il nuovo appuntamento del Marvel Cinematic Universe ci permette di scoprire in quale guaio si sia cacciato il personaggio di Benedict Cumberbatch. Si tratta di ciò che gli abbiamo visto fare in Spider-Man: No Way Home? Tutto è possibile. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia lo stregone deve affrontare l’immensità e i pericoli del Multiverso, un concetto di cui lui stesso conosce ben poco. Lo vedremo accanto a Wanda/Scarlet Witch di Elizabeth Olsen e al fidato amico Wong di Benedict Wong, sapendo che ritroveremo anche i personaggi del primo film interpretati da Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg, incluso il Mordo di Chiwetel Ejiofor con cui i rapporti non si erano chiusi bene.

DC League of Super-Pets (uscita al cinema in Italia 19 maggio)

In DC League of Super-Pets, gli inseperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Supermancondividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi umani. A prestare la voce al personaggio di Krypto nella versione originale è Dwayne Johnson. Tra gli altri doppiatori troviamo anche Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna.

Thor: Love and Thunder (uscita al cinema in Italia 6 luglio)

Scritto e diretto da Taika Waititi, così come è stato per Ragnarok, Thor 4: Love and Thunder assegna al figlio di Odino il primato di essere il primo supereroe del MArvel Cinematic Universe con quattro film a lui dedicati. Questo nuovo capitolo però avrà come co-protagonista una supereroina interpretata da Natalie Portman. L’attrice ha già vestito i panni dell’eccellente astrofisica Jane Foster, nel primo Thordiretto da Kenneth Branagh nel 2011 e in Thor: Dark World realizzato due anni dopo da Alan Taylor. Il film si ispira alla serie di fumetti scritta da Jason Aaron, The Mighty Thor, pubblicata per la prima volta nel 2014, in cui il personaggio di Jane Foster assume i poteri di Thor impugnando il mitico martello Mjöllnir.

Naturalmente nel film ritornano Chris Hemsworth nel ruolo del Dio del Tuono e Tessa Thompson in quello di Valchiria.

Black Adam (uscita al cinema in Italia 28 luglio)

È Jaume Collet-Serra a dirigere Dwayne Johnson che si cimenta in personaggio cupo e reietto in cerca di riscatto. Black Adam, nato dalla fantasia di Otto Binder (testi) e C. C. Beck (disegni) nel lontano 1945, è stato rivisitato in chiave dark dagli sceneggiatori Jerry Ordway, Geoff Johns e David S. Goyer, ma non così dark come i film del DC Extended Universe diretti da Zack Snyder. In fin dei conti cattivo/anti-eroe è il primo nemico di Shazam che offriva non pochi sprazzi di commedia. I due però si scontreranno in Shazam: Fury of the Gods in arrivo nel 2023.

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Parte I (uscita al cinema in Italia ottobre)

Non poteva non proseguire la storia di Miles Morales, non solo per l’immensa popolarità di cui gode da tempo il supereroe con i poteri di ragno. Spider-Man: Un nuovo universo del 2018 ha vinto meritatamente l’Oscar come miglior film d’animazione e il team della Sony Pictures Animation, in collaborazione con Marvel Entertainment, è tornato al lavoro per realizzare una storia più lunga divisa in due film che usciranno a un anno di distanza uno dall’altro. Spider-Man: Across the Spider-Verse – Parte I uscirà nell’ottobre di quest’anno, il seguito arriverà nel 2023.

The Flash (uscita al cinema in Italia novembre)

Dopo averlo visto in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League, il supereroe interpretato da Ezra Miller finalmente riesce ad avere un film tutto suo. Inizialmente previsto per un’uscita al cinema nel 2018, The Flash ha avuto una gestazione complicata con un discreto numero di registi che sono stati ingaggiati e poi hanno lasciato per divergenze creative. Alla fine il progetto l’ha preso in mano Andy Muschietti, che ha diretto i due IT, ed è lui a dirigere una storia in cui il supersonico Barry Allen dovrà riscrivere la timeline degli eventi per salvare sua madre. Nel film compariranno anche due Batman: quello di Michael Keaton e quello di Ben Affleck.

Black Panther: Wakanda Forever (uscita al cinema in Italia novembre)

Scritto e diretto nuovamente da Ryan Coogler, come ben sappiamo il sequel di Black Panther non avrà il suo eroe T’Challa / Black Panther interpretato dal compianto Chadwick Boseman. La storia di Black Panther: Wakanda Forever, riscritta dopo la morte del protagonista, ruoterà intorno agli altri personaggi del film con gli attori Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Angela Bassett(Ramonda), Daniel Kaluuya (W’Kabi), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett K. Ross).

Aquaman and the Lost Kingdom (uscita al cinema in Italia dicembre)

La versione metà umana e metà anfibia di Jason Momoa ritorna nel sequel di Aquaman. Alla regia c’è sempre James Wan per garantire che il mondo di Atlantide sia sempre variopinto a sufficienza. In Aquaman and the Lost Kingdom, accanto al domatore e protettore degli oceani, ritroveremo i personaggi interpretati da Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II nei panni di David Kane alias Black Manta, l’antagonista del nostro eroe.



