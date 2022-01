The Young Royal: Lady Louise Windsor, la nipote preferita della regina Elisabetta

Di nipoti e pronipoti la regina Elisabetta ne ha una valanga e di certo, per motivi diversi, vuole bene a tutti. Ma le simpatie e le affinità più spiccate ci sono in ogni famiglia e se fino a un po’ di anni fa il principe Harry insieme a Zara Tindall sembravano essere ai primi posti nella sua personale classifica di gradimento, oggi i due nipoti più grandi parrebbero essere surclassati dai royal baby di casa Wessex, ovvero James, Visconte Severn e la neodiciottenne Lady Louise Windsor.

La figlia di Sophie Wessex e del principe Edoardo, ultimo e forse per questo il più amato tra i quattro figli della regina, è una giovane aristocratica in ascesa. E per la quarta puntata di The Young Royal, la rubrica di Cosmopolitan che esplora la fitta rete di rampolli, principi e futuri sovrani intessuta nel tessuto monarchico mondiale, parliamo proprio di lei, del suo futuro e dei suoi rapporti con la famiglia reale.

Lady Louise, un legame indissolubile con i nonni paterni

C’erano i Wessex, nel triste Natale 2021 a Windsor che la regina Elisabetta ha dovuto trascorrere ancora una volta in semi solitudine. La nuora Sophie Wessex, così come il figlio Edoardo e i nipoti James e Louise non la abbandonano mai: si può dire che siano la sua spalla, sempre pronti a raggiungerla quando c’è bisogno. Louise Windsor, proprio in virtù di questo affetto, è anche la nipote più affine alla nonna reale: adora i cavalli e dal principe Filippo di Edimburgo, scomparso ad aprile 2022, ha imparato a portare la carrozza. Un bellissimo lascito da parte di un nonno che è stato molto vicino a nipoti e pronipoti negli ultimi anni della sua vita. Nel documentario della BBC Prince Philip: The Royal Family Remembers, ha detto che il principe Filippo è «Senz’altro la persona più interessante che abbia mai conosciuto».



Ciò che è sicuro è che con Harry e Meghan volati in America, i Wessex hanno guadagnato diverse posizioni nel parterre dei senior royals. Il posto vacante dei Sussex ha fatto sì che molti impegni, enti ed eventi reali rimanessero scoperti: Sophie e il principe Edoardo si sono fatti carico di questo problema proprio in virtù di questa grande dedizione alla corona e in particolare alla regina Elisabetta.



Allo scoccare dei suoi 18 anni, compiuti a novembre scorso, le supposizioni sul titolo che avrebbe potuto ottenere Lady Louise si sono sprecate. Principessa? Altezza Reale? Entrambi molto probabili, ma, al momento, la ragazza è “solo” una lady. Tutto questo, per scelta: i suoi genitori hanno deciso alla nascita di non accettare titoli nobiliari altisonanti per far sì che Louise potesse vivere una vita il più normale possibile. Oggi però, alla luce dei cambiamenti che la monarchia britannica si appresta a vivere col passaggio di consegne dalla regina Elisabetta al principe Carlo, le cose potrebbero cambiare.



Proprio come i figli di Kate Middleton e del principe William Charlotte e Louis di Cambridge, che non sono eredi al trono e potrebbero non far parte della lista dei royals ufficiali sotto il trono di Carlo (che, per questioni di budget, potrebbe tagliare i membri della famiglia che lavorano per la corona), anche lady Louise ha come obiettivo fare buoni studi e poi trovarsi un lavoro vero, nel mondo reale, che possa mantenerla. Certo è figlia di un principe e sempre lo sarà. Ma questo non le garantisce l’immunità economica e proprio come le cugine Eugenia e Beatrice di York e i suoi genitori prima di lei (sia Sophie che Edoardo hanno provato a sganciarsi dalla famiglia reale per portare avanti le loro carriere) dovrà pensare alla sua carriera.



Poco male, dicono gli esperti reali, Lady Louise è una ragazza gentile e ben disposta, sorridente e dolce. I sudditi le vogliono bene e desidererebbero vederla più spesso. Al centro di una delle famiglie più note del mondo, ma sempre molto protetta dai suoi genitori. Potrebbe effettivamente farsi vedere di più nei prossimi anni agli eventi ufficiali, con o senza i genitori, per abbracciare l’eredità del suo albero genealogico. Intanto ha senz’altro preso sul serio il suo ruolo di accompagnatrice della nonna: pare sia stata lei, nei giorni festivi recentemente trascorsi a Windsor, ad accompagnarla nelle stalle reali e a fare lunghe passeggiate. A Balmoral, in estate, i fratelli Wessex sembrano sempre divertirsi un mondo. E si sa che quando si supera il Balmoral test si fa parte al cento per cento della famiglia reale britannica.



Cosmopolitan.it