Sentirsi Carrie per una notte: a New York in affitto l’appartamento di “Sex & the City”

Le fan di “Sex and the City” hanno sempre desiderato essere Carrie Bradshaw e vivere nel suo appartamento nell’Upper East Side a New York. E ora questo sogno diventa realtà: due coppie di fortunati ospiti avranno la possibilità di viverci una notte. Per celebrare l’imminente uscita del revival della serie, “And Just Like That…” infatti è stato accuratamente ricreato per l’occasione l’appartamento (con tutti gli oggetti, abiti e mobili della protagonista indiscussa dello show) e messo in affitto su Airbnb.

E’ possibile prenotare per le notti del 12 e 13 novembre, due soggiorni per due persone da una notte ciascuno. Il costo è irrisorio ma simbolico: 23 dollari a notte, proprio in onore del 23esimo anniversario dall’uscita della serie. Ad accogliere gli ospiti ci sarà la stessa Sarah Jessica Parker, nelle vesti di host, con un check-in virtuale. “Sono entusiasta che il nostro pubblico possa vivere la New York di Carrie come mai prima d’ora e mettersi nei suoi panni, letteralmente, per la prima volta” ha detto l’attrice, che è anche produttrice del revival in uscita su HBO.

Tutto lo spazio è stato ricreato nei minimi dettagli, dalle pareti color pistacchio, al laptop nero sulla scrivania, fino al telefono cordless bianco e all’armadio pieno di vestiti e accessori iconici. I fortunati potranno dormire nel letto di Carrie, avere a disposizione i suoi look da indossare o sorseggiare l’immancabile Cosmopolitan. E nell’esperienza da film ci sarà anche una sessione di styling e photoshooting.

Tgcom24