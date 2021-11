Alex Belli nella bufera per la frase sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, Grande Fratello Vip pronto ad intervenire

Alex Belli è nella bufera per una frase sulla disabilità di Manuel Bortuzzo. Entrambi sono concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Sono attesi ulteriori sviluppi ma sul web già si vocifera di un possibile provvedimento del Grande Fratello Vip nei confronti di Belli.

Alex Belli nella bufera al Grande Fratello Vip per questa frase su Manuel Bortuzzo

Riportiamo di seguito, la frase di Alex Belli nei confronti di Manuel Bortuzzo. «A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo “eliminare”, uno alla volta tutti cadiamo… ultimo rimane Manu perché non può cadere».

Dove e quando è nato, età, vero nome, Instagram, biografia di Alex Belli

Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre del 1982. Ha 38 anni. E’ il primo di quattro figli maschi e a Parma la famiglia gestisce un allevamento di cavalli.

Si appassiona al pianoforte affiancando gli studi da geometra a quelli di composizione musicale e canto recitativo. Si diploma al Conservatorio di Musica Arrigo Boito.

Per un breve periodo lavora da speaker radiofonico trasferendosi nel 2001 a Milano. Non riesce a trovare sbocchi lavorativi ma viene notato da un booker della The Fashion Model Management. Inizia così a fare casting, sfilando per la prima volta per Gianfranco Ferré e successivamente viene scelto da Giorgio Armani.

Andrea Pelagatti, blitzquotidiano.it