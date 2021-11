Gabriella Greison incontra la vulcanologa Rosa Anna Corsaro nel nuovo appuntamento con “La teoria di tutte”

Lunedì 8 novembre alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laf (sky 135), on demand su Sky e Sky Go e in streaming su Now

Il viaggio di laF alla scoperta delle donne della Scienza fa tappa a Catania, sull’Etna, dove lavora la vulcanologa specializzata in petrologia Rosa Anna Corsaro, ricercatrice dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia – INGV

Continua il viaggio della rockstar della fisica Gabriella Greison nella nuova produzione originale laF “La teoria di tutte” alla scoperta delle donne della scienza, dalle grandi pioniere del passato alle eccellenze italiane di oggi. Nel nuovo episodio, in onda lunedì 8 novembre alle ore 21.10 in prima tv su laF (Sky 135, on Demand su Sky e Sky Go e in streaming su NOW), Gabriella Greison incontra la vulcanologa Rosa Anna Corsaro, ricercatrice dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia – INGV di Catania, specializzata in petrologia, una disciplina che analizza il magma delle rocce.

Gabriella Greison la incontra sull’Etna – chiamato dai cittadini catanesi “a muntagna” – che, con i suoi 3357 metri di altezza, è il vulcano più alto d’Europa e uno dei più attivi al mondo: qui Rosa Anna Corsaro prende parte alle ricerche dell’Osservatorio Etneo, un pool di scienziati istituito per monitorare costantemente l’attività del vulcano. Il racconto di Gabriella Greison alla scoperta della vulcanologia inizia ripercorrendo la storia di Katia Conrad, pioniera di questa disciplina che, negli anni ’70, era ancora considerata una scienza empirica: la grande scienziata osservava dal vivo la lava uscire dal vulcano insieme al geologo Maurice Kraft, con cui faceva coppia anche nella vita. Le loro fotografie sono state la base su cui si è sviluppata la conoscenza sui vulcani e il loro lavoro si è rivelato fondamentale anche per la sensibilizzazione di capi e governanti delle comunità che vivono alle pendici dei vulcani attivi più pericolosi del mondo e che a partire dai loro studi hanno elaborato piani di evacuazione in caso di eruzione.

Dalla storia di Katia Conrad a quella della sua “erede” nel presente, il racconto continua visitando alcuni luoghi della quotidianità di Rosa Anna Corsaro. Alla sede operativa di Catania, Gabriella scopre come la vulcanologa e il suo team tengono monitorato il vulcano attraverso webcam, studio dei segnali e rilevamento dati. Occupandosi in particolare di petrologia, il lavoro di Rosa Anna inizia quando ha in mano materiale vulcanico da analizzare. Oltre a questo, la vulcanologa si occupa anche di prevenzione, seguendo le orme di Katia Konrad che, nel 1985, scrisse le prime istruzioni su che cosa fare in caso di eruzione. E se al fianco di Katia c’era Maurice, Rosa Anna ha accanto Giuseppe, il marito geologo che Gabriella conosce presso la loro abitazione e con cui chiacchiera di come è nata la loro storia e dei loro viaggi nel mondo alla scoperta di altri numerosi vulcani. Dalle pendici dell’Etna, il racconto si chiude con un’ultima tappa al mare, per un’immersione nelle rocce delle Isole dei Ciclopi.

La nuova puntata de "La teoria di tutte" va in onda lunedì 8 novembre 2021. Una produzione originale EFFE TV realizzata da Stand By Me, condotta da Gabriella Greison.