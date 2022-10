Ben Affleck vende la sua villa per 28 milioni di dollari

L’attore ha venduto la sua mega-villa da scapolo per una cifra ragguardevole. È ormai pronto a trasferirsi in una nuova lussuosa magione con la moglie Jennifer Lopez

Quando ti sposi tante cose non sono più le stesse: si cambia vita e tendenzialmente anche casa. Chiedere per informazioni a Ben Affleck, il quale è già stato sposato una volta, con Jennifer Garner, prima di coronare la sua storia d’amore con Jennifer Lopez. Quando l’attore si è reso conto di non poter condividere con la fresca bis-moglie un appartamento da scapolo di “appena” 1200 metri quadrati, non solo si è messo alla ricerca di una nuova sistemazione ma ha anche provveduto a vendere la precedente casa. Affleck ha nell’occasione dimostrato di essere bravo non solo dietro e davanti la macchina da presa ma anche nel ramo degli affari immobiliari, realizzando una discreta plusvalenza dalla vendita della sua ultima “casetta”.

SOLO SETTE CAMERE DA LETTO?

Ben Affleck si era trasferito nella gigantesca villa di Pacific Palisades all’indomani del divorzio con la collega Jennifer Garner, pagando l’immobile qualcosa come 19 milioni di dollari. Una cifra ragguardevole ma che risulta abbondantemente ammortizzata oggi, a quattro anni circa dall’investimento. L’interprete di L’amore bugiardo – Gone Girl ha infatti appena completato la vendita della magione per ben 28 milioni e mezzo di dollari, un importo che la fa diventare la terza maggiore acquisizione del 2022 nell’elegante quartiere losangelino. Affleck dice così addio a una casa che si estende per una superficie pari a più o meno 1200 metri quadrati, comprendendo sette camere da letto, un cinema, una cantina, un bar, una palestra e una sala benessere. C’è da evidenziare poi la presenza di nove bagni che evitano a tutti gli ospiti della tenuta il rischio di un possibile ritardo al mattino, eliminando sul nascere sgradevoli attese o file per lavarsi i denti. Se vi state preoccupando per un eventuale mancanza di spazi verdi, sappiate che la villa di Pacific Palisades comprende poi anche un cortile alberato privato e una terrazza al secondo piano da riempire di piante. Per i fan delle piscine, l’ex casa di Affleck non se ne fa infine mancare una comprensiva di spa e acquascivolo. Peccato non avere avuto sotto mano quei quasi ventinove milioni due mesi fa, quando la star ha deciso di proporre in vendita questo simpatico alloggio perfetto per un single. Anche se è ancora sconosciuta l’identità del prossimo inquilino della proprietà possiamo tranquillamente giurare che si tratti di qualcuno con una importante possibilità di spesa.

LA NUOVA CASA DEI BENNIFER

Se vi state chiedendo dove alloggerà adesso Ben Affleck, sappiate che ha già adocchiato un posto ancora migliore del precedente. Secondo alcune fonti, lui e Jennifer Lopez sarebbero infatti pronti a iniziare una nuova convivenza in un luogo ancora più incredibile. Il prossimo nido d’amore della coppia dovrebbe essere una proprietà immensa, che si trova nell’esclusivo quartiere di Beverly Hills ma garantisce la privacy degli occupanti grazie a una pratica foresta che circonda l’intera tenuta. Secondo la planimetria, l’immobile da 4300 metri quadrati avrebbe poi al suo interno teatro, palestra, piscina e svariate cucine. Al computo vanno infine aggiunte dieci camere da letto e finalmente diciassette bagni. Un numero congruo perché, va bene la scaramanzia, ma metti che ti si rompa la doccia… hai bisogno di almeno sedici degne alternative! Il prezzo dell’intera acquisizione sarebbe da quantificare tra i cinquanta e i sessanta milioni di dollari. Una spesa importante ma che garantisce alla famiglia allargata dei Bennifer la casa dei loro sogni, in cui far vivere anche i figli nati dai precedenti matrimoni. La proprietà finora appartenuta al miliardario australiano James Packer (ex di Mariah Carey) ha una storia particolare, essendo stata in passato casa anche di altre star come Danny De Vito. Chissà se, in qualche party hollywoodiano, Ben Affleck non avrà chiesto a quest’ultimo qualche consiglio su come vivere al meglio nel nuovo alloggio.