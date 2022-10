Gisele Bündchen e Tom Brady vicini al divorzio? Avrebbero assunto degli avvocati

Rottura apparentemente insanabile tra Tom Brady e Gisele Bundchen, arrivati ormai alle vie legali

Le voci circa la cattiva salute del matrimonio tra Tom Brady e Gisele Bundchen si rincorrono ormai da settimane. Solo pochi giorni fa, per esempio, era stata diffusa la notizia che i due vivevano già in case separate ma ora il sempre ben informato sito Page Six ha aggiunto un tassello a questa vicenda, spiegando che i due avrebbero anche già assunto degli avvocati. Questo significa che il matrimonio tra la super top model e il campione di football americano è già arrivato a un punto di non ritorno irrecuperabile, che prevede come prossimo passo il tribunale o l’extragiudiziale. I due sono stati a lungo una delle coppie più invidiate dello showbiz ma pare che l’incapacità di Tom Brady di mettere fine alla sua carriera da sportivo, che lo porta costantemente e da decenni a stare lontano dalla famiglia, abbia logorato quel legame.

LA SITUAZIONE DI TOM BRADY E GISELE BUNDCHEN

Fonti ben informate hanno rivelato a Page Six che la coppia ha vissuto in case separate negli ultimi due mesi a seguito di una brutta lite e che ora sarebbero impegnati nella spartizione del patrimonio multimilionario. “Non ho mai pensato che quella discussione sarebbe stata la loro fine, ma sembra invece che sia così. Non credo che ci sarà alcun ritorno per il momento. Entrambi hanno assunto degli avvocati e stanno effettuando la valutazione per la spartizione, per decidere chi otterrà cosa e separare i conti economici”, ha detto quella stessa fonte al tabloid online.

L’AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ DI TOM BRADY

Questa estate, quando erano cominciate le prime voci di divorzio, Tom Brady ospite in un programma tv aveva commentato: “Da agosto a gennaio non ho una vita. Negli ultimi 23 anni non ho festeggiato un Ringraziamento né un Natale con le persone che amo, non riesco a partecipare a matrimoni e nemmeno a funerali. Credo che tutti, a un certo punto della vita, si dicano: ‘Sai che c’è? Ne ho abbastanza, è tempo di andare avanti e buttarsi in qualcos’altro’”.