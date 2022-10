Achille Lauro crea la collezione make-up Maleducata per Mulac

La capsule, completamente vegana, è stata realizzata dal cantautore romano per ribadire le proprie convinzioni a proposito dell’affermazione di sé attraverso lo stile in nome di una bellezza libera e senza preconcetti. Pezzo forte della limited edition, una palette con dodici colori dal nome e dalle nuances irresistibili

Icona della musica e della moda, Achille Lauro, ha fatto il suo debutto nel mondo del beauty in collaborazione con Mulac Cosmetics. La star di Stripper ha lavorato fianco a fianco con l’azienda di cosmetici di Milano per la collezione di make-up “Maleducata” il cui nome è ispirato a un noto brano del repertorio del cantante romano.

La linea di make-up, un’edizione limitata, è disponibile al pubblico a partire dal 4 ottobre ed è stata già ampiamente pubblicizzata dal suo creatore, entusiasta di poter offrire al suo pubblico un nuovo mezzo per diffondere un concetto di bellezza libera da ogni preconcetto.

ACHILLE LAURO ICONA GENDERLESS

Artista libero come pochi ed esempio di trasformismo senza paragoni nel panorama musicale italiano contemporaneo, Achille Lauro è apprezzato per il suo talento compositivo quanto per le sue doti di performer, esaltate da uno stile impareggiabile, trasgressivo, provocatorio e glam. Il cantante romano, che difficilmente va in scena senza il suo make-up, sempre diverso e in tema con lo spirito della fase musicale del momento, è l’ispirazione dell’ultima linea di prodotti targata Mulac Cosmetics che si chiama Maleducata, come il singolo che ha accompagnato l’uscita di Baby, la serie televisiva italiana con Benedetta Porcaroli e Alice Pagani diventata un cult tra i più giovani. Composta da una ampia gamma di prodotti, il make-up Maleducata risponde completamente alla filosofia di bellezza genderless del beauty brand, a sua volta in linea con i valori identitari espressi da Lauro sia al livello personale che nella sua musica.

IL MAKE-UP, MEZZO DI ESPRESSIONE DELLA PROPRIA IDENTITÀ

Da sempre paladino della diversità, come cifra della sua natura davvero unica, il trentaduenne che ha sempre creduto nel potere dello stile per affermare la propria personalità, ha sposato a pieno l’idea di un make-up destinato a un pubblico eterogeneo accomunato dalla voglia di esprimersi senza pregiudizi e senza condizionamenti. Anche per il lancio della linea di make-up Maleducata, Achille Lauro ha ribadito che non è l’uso del mascara o degli ombretti a sminuire la sua virilità né a definire la sua identità complessa. Il trucco, come gli abiti, per il cantante sono mezzi per scoprire il proprio io o per immaginare come possiamo (o vogliamo) essere.

LA COLLEZIONE MALEDUCATA NEL DETTAGLIO

Nello specifico, nello store online e nei punti vendita selezionati Mulac Cosmetics sono arrivati un mascara nero volumizzante, due matite kajal (nelle tonalità blu e marrone) e un gel viso con un reagente in grado di donare al viso una colorazione che varia in base al Ph e al tono della pelle di chi lo applica. Pezzo forte della limited edition, una palette di ombretti con 12 nuances che comprendono tonalità opache e altre ultra brillanti e luminose dai nomi elettrizzanti e divertenti (Coniglietta, Monella, Baby, Sicario, etc.). I prodotti, dalla texture soffice e cremosa, sono tutti vegani e cruelty free, e permettono di creare i make-up più diversi, da quelli più soft e naturali a quelli strong per le occasioni speciali. Achille Lauro, che è stato l’ospite d’onore di una serata di presentazione dei nuovi prodotti Maculac svoltasi a Milano la notte del lancio della linea, non è il solo ad aver immesso sul mercato una linea di cosmetici rivolta a tutti. In questi stessi giorni, in occasione della Paris Fashion Week, anche Harry Styles ha reso disponibile la sua prima linea di make-up gender fluid, parte di Pleasing, il beauty brand da lui fondato nel 2021.