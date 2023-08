Lorella Boccia bendata, incidente all’occhio

Piccolo incidente per Lorella Boccia, che sui social si è mostrata con l’occhio destro bendato. “E’ un’abrasione corneale, sento un dolore atroce”, ha raccontato la ballerina e conduttrice ai follower dopo la visita in pronto soccorso. Anche sua figlia Luce Althea è preoccupata per lei: “E’ da ieri che dice: ‘mamma cara, mamma bua, mamma nanna’” ha rivelato Lorella.

Lorella Boccia si è mostrata prima con l’occhio lacrimante e poi, dopo essere stata in pronto soccorso, con la benda. “Ho fatto la visita e come previsto è un’abrasione corneale. Se provo ad aprire l’occhio destro di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce”, ha spiegato. E poi scherzando sugli effetti dell’anestesia: “Avrei voluto rubare al doc la boccetta intera”. Niente di grave per fortuna per la ballerina che, nonostante la sofferenza e il disagio, cerca di non farsi limitare nello svolgimento della quotidianità e non rinuncia all’appuntamento dal parrucchiere.

Le coccole della figliaA coccolare Lorella Boccia ci pensa Luce Althea, la figlia che la ballerina ha avuto nel 2021 dal marito Niccolò Presta. La bimba è dolcissima mentre si prende cura, a modo suo, della mamma riempiendola di carezze e bacetti. Lorella, dopo la nascita della bambina, si è presa un lungo periodo di maternità ma ora sta tornando a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.

Una famiglia felice Lorella Boccia può contare anche sulla presenza di Niccolò Presta al suo fianco, che ha sposato nel 2019. Le nozze sono state una favola e quattro anni dopo loro sono innamoratissimi e affiatati proprio come quel giorno. Sui social mostrano tutto il loro amore e la loro complicità, condividendo con i fan i momenti in famiglia più belli. Lorella non rinuncia anche a qualche scatto sexy, in cui sfoggia un fisico strepitoso.