Serena Williams incinta, ecco il suo gender reveal

Serena Williams e Alexis Ohanian hanno organizzato un bellissimo gender reveal party per annunciare (e anche scoprire) il sesso del bebè che aspettano. Dopo Olympia, nata 5 anni fa, a breve la ex tennista sarà di nuovo mamma di una femmina. Dopo aver vissuto il momento con le persone più care, la coppia lo ha raccontato ai follower con qualche scatto pubblicato su Instagram e un video su YouTube.

Serena Williams e Alexis Ohanian hanno invitato i parenti e gli amici più stretti alla grande festa organizzata per scoprire il sesso del loro secondo bebè. Il compito di fare la rivelazione è stato affidato ai fuochi d’artificio, che hanno formato in cielo la scritta: “It’s a girl”, rivelando che sarà un altro fiocco rosa. La ex tennista è stata vittima di uno scherzetto da parte del marito che le ha fatto tagliare una torta che prometteva di essere rivelatrice. Invece la farcia era gialla, e non rosa o azzurra come c’era da aspettarsi, e la soluzione del mistero è stata rimandata. A rimanere più delusa di tutti dal tiro mancino è stata Venus Williams, impaziente di sapere se sarebbe diventata zia di un maschietto o di una femminuccia. Le sue smorfie sono imperdibili.

L’annuncio della seconda gravidanza al Met Gala Serena Williams aveva scelto il Met Gala per annunciare la sua seconda gravidanza. In quell’occasione si era presentata con un abito lungo che le metteva in evidenza il suo bel pancione. A 41 anni la ex stella del tennis realizza il sogno di un secondo bebè: “Sono stata così concentrata sulla mia carriera per tutta la vita, che da quando ho creato la mia famiglia e mi sono sposata, ho capito che c’è molto di più nella vita. Ed è grandioso” aveva detto alla rivista People.

Il primo parto non è stato facile Per Serena Williams il primo parto non è stato una passeggiata. “Sono passata da un taglio cesareo a una seconda embolia polmonare a una finale del Grande Slam. Ho giocato durante l’allattamento. Ho giocato con la depressione postpartum” aveva raccontato. Il tennis per lei è stato a lungo una ragione di vita e le ha dato soddisfazioni enormi, ma ora le cose sono cambiate: “Se devo scegliere tra costruire il mio curriculum tennistico e costruire la mia famiglia, scelgo quest’ultima”.