Francesco Totti e Ilary Blasi, la guerra dei Rolex continua: confermato l’affido congiunto

L’infinita guerra dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua. Con una tappa transitoria. Infatti il giudice nel nuovo provvedimento provvisorio ha confermato quanto stabilito il primo giugno: i quattro preziosissimi orologi “saranno a disposizione di entrambi”. L’appello promosso dalla conduttrice è stato quindi ritenuto infondato. La nuova decisione del giudice non era inerente alla proprietà degli orologi su cui dovrà esprimersi un altro magistrato in un’altra causa.

Il ricorso Il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma, presieduto dal dottor Cinque ha respinto l’appello della conduttrice contro la sentenza del giudice Francesco Frettoni. Ilary Blasi è stata condannata al pagamento delle spese legali. Quindi i Rolex non sono stati assegnati in via esclusiva. Anzi, il tribunale ha ordinato di portali in un luogo sicuro accessibile a entrambi (una cassetta di sicurezza cointestata). La decisione arriva dopo che Ilary aveva chiesto una sorta di affidamento esclusivo di due dei quattro orologi, in attesa della futura causa sulla proprietà.

La decisione del tribunale a giugno Il primo giugno, ul tribunale civile di Roma, esprimendosi nella causa “possessoria”, aveva optato per l’affido condiviso dei quattro Daytona della discordia: aveva stabilito che i quattro Rolex sarebbero dovuti rimanere nella disposizione sia di Francesco Totti che di Ilary Blasi al centro di una vera e propria “guerra” tra l’ex calciatore della Roma e la showgirl.

Orologi della discordia I quattro orologi di lusso, del valore di circa 80mila euro, erano finiti nella disfida post matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano giallorosso ne aveva reclamato la restituzione visto che dopo la separazione erano rimasti nella disponibilità della conduttrice tv ma il giudice ha optato per una decisione salomonica.

Gli orologi e il tapiro a Totti Il 12 ottobre 2022 “Striscia la Notizia” consegnava il tapiro a Francesco Totti per la vicenda dei Rolex. L’ex calciatore aveva accusato l’ex moglie di avere sottratto dalla loro cassetta di sicurezza alcuni orologi di lusso. Regali, secondo la versione di Blasi, che la conduttrice avrebbe ricevuto dall’ex marito durante il matrimonio e che avrebbe voluto destinare ai tre figli. “Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire gli orologi”, scherzava Valerio Staffelli con il calciatore poco dopo lo scontro con l’ex moglie. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ironizzava sui post social di Blasi e a Totti chiedeva se provasse più fastidio per le frecciatine pubbliche dell’ex moglie o per gli “sfottò” laziali. “Non guardo niente, né gli uni né gli altri sto sopra le parti”, replicava il calciatore senza cedere alle provocazioni.