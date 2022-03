Ilaria Spada di nuovo mamma: è nato il terzo figlio

Dopo Ettore e Ian, è arrivato un altro maschio in casa dell’attrice e di Kim Rossi Stuart. Il bimbo è venuto alla luce a Roma lunedì 28 febbraio nella stessa clinica dove erano nati i primi due. I genitori però non hanno ancora rivelato il nome

erzo fiocco azzurro per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. La coppia ha fatto sapere che lunedì 28 febbraio, nella clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, è nato il loro terzo figlio, un altro maschietto dopo Ettore, 11 anni, e Ian, che ne ha solo 3.

«Il piccolo e la mamma stanno bene», ha dichiarato a nome della coppia Donatella Possematto direttrice della clinica, dove erano nati anche i primi due figli degli attori. I quali, come nel loro stile, anche in questo caso hanno preferito mantenere il riserbo che da sempre li contraddistingue e non esporsi in prima persona. «Fosse per me, parlerei poco e mi metterei in mostra ancor meno», aveva detto Rossi Stuart non molto tempo fa in un’intervista.



Legati dal 2010 – galeotta una cena a casa di Caterina Balivo – Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono una delle coppie più longeve ma anche più riservate dello showbiz italiano. Anche il matrimonio, celebrato nel 2019, ben prima delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolto in forma privatissima e segretissima, senza annunci sui social né esclusive sui giornali.

La nascita dei figli – il primo poco dopo l’inizio della relazione, il secondo poco dopo le nozze – non ha fatto altro che suggellare la loro intesa. Ora l’arrivo del terzo, ma anche di loro Ilaria è sempre stata un po’ restia a parlare. Ma una cosa la ammette, i figli sono un’opportunità: «Con la loro purezza ti mettono di fronte a te stessa e ti obbligano a migliorarti». Proprio lei che a Vanity Fair aveva detto che i bambini la spaventavano…



