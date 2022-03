Madonna sta cercando l’attrice che la interpreterà nel suo biopic

La regina del pop sta lavorando al film autobiografico e sarebbero aperti i casting per cercare chi avrà il suo ambito ruolo

Cercasi Madonna disperatamente, si potrebbe dire parafrasando il titolo del suo film del 1985. Ma la ricerca in questo caso è condotta da Madonna stessa: la regina del pop, infatti, sta lavorando ormai da qualche anno a un biopic sulla propria vita. Nel 2020 ha infatti annunciato di voler dirigere un film che ripercorra i passi fondamentali della propria carriera a partire dagli esordi. Sta lavorando lei stessa alla sceneggiatura, iniziata prima con Diablo Cody, premio Oscar per Juno, che poi però si è ritirata dal progetto ed è stata sostituita da Erin Cressida Wilson (Secretary, The Girl on the Train). Ma la casella principale ancora da occupare è quella, fondamentale, della protagonista stessa.



Pare che qualsiasi giovane attrice, e anche qualche cantante, stia cercando in questi mesi di partecipare ai casting, supervisionati dalla casting director Carmen Cuba. Secondo le indiscrezioni i provini contemplano anche estenuanti sessioni di coreografia, fino a 11 ore, prima con il coreografo di Madonna e poi con la popstar stessa, a cui seguono lettura del copione e anche prove canore. Una volta ottenuto il ruolo ci saranno poi altri mesi di prove e preparazione artistica. La parte in ballo, però, è delle più ambiziose e vale sicuramente la fatica: il film sarà distribuito da Universal e, una volta uscito, promette di essere un potenziale successo in tutto il mondo, e comunque una pellicola di cui si parlerà tantissimo.



In questi mesi appunto diversi nomi sono passati sul tavolo della responsabile del casting: tra le più papabili ad accaparrarsi il ruolo ci sono per ora Julia Garner, reduce dai recenti successi di Ozark e Inventing Anna, e Florence Pugh, vista in titoli come Midsommar, Piccole donne e soprattutto Black Widow. Nel corso dei mesi, però, sono circolati i nomi anche di Alexa Demie vista in Euphoria, Odessa Young (The Stand, Shirley) e la quasi esordiente Emma Laird (Mayor of Kingstown). Sono state supervisionate anche cantanti come Bebe Rexha e Sky Ferreira. Un annuncio potrebbe arrivare presto, anche se la sceneggiatura, che attualmente culmina con la consacrazione del Blond Ambition tour del 1990, è ancora in fase di definizione.



