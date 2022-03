Il weekend sportivo, dalle Paralimpiadi alla Coppa Davis

“Sabato sport” del 5 marzo, condotto da Guido Ardone, apre alle 14 su Rai Radio 1 con un aggiornamento di Manuel Codignoni dalla “Strade Bianche” di ciclismo. A seguire, un punto sulla partenza del motomondiale 2022 con Nico Forletta e Giacomo Agostini e un approfondimento dedicato alle paralimpiadi di Pechino con Luca Pancalli, presidente Comitato Italiano Paralimpico.



Dalle 14.50, “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta una partita di Serie A (Udinese-Sampdoria) e tre di Serie B: Cittadella-Monza; Pordenone-Pisa e, dalle 16.15, Cremonese-Brescia. In scaletta anche la Coppa Davis di Tennis con l’incontro Slovacchia-Italia, la semifinale di Coppa Italia di Volley, Perugia-Piacenza e, dalle le qualifiche del MotoGp in Qatar. Alle 18 il calcio d’inizio di Roma-Atalanta con la radiocronaca di Francesco Repice. E, in contemporanea, la seconda semifinale della Coppa Italia di Volley, Trento-Milano. Al termine linea a Filippo Grassia per la sua consueta moviola.



Alle 20.45 il calcio d’inizio dell’anticipo di Serie A, Cagliari-Lazio con la radiocronaca di Diego Carmignani e Paolo Mastino. Nell’ultima parte della trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.



“Domenica sport” il 6 marzo è presentata da Guido Ardone. In apertura alle 12.30 linea all’anticipo di Serie A, Genoa-Empoli. Alle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto”. In scaletta tre partite di Serie A (Fiorentina-Verona, Bologna-Torino e Venezia-Sassuolo) e, dalle 15.30, quattro di Serie B: Perugia-Lecce, Cosenza-Benevento, Ascoli-Frosinone e Vicenza-Ternana. Alle 15 la finale di Coppa Italia Volley (con la radiocronaca di Manuela Collazzo) e dalle 16 il MotoGp in Qatar con Nico Forletta.



A seguire, la consueta moviola. Alle 18 la conduzione passa a Massimiliano Graziani e subito il calcio d’inizio di Juventus-Spezia. In contemporanea, il match di basket Brindisi-Brescia. Alle 20.45 parte l’incontro di Serie A, Napoli-Milan. Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.