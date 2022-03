La Sardegna protagonista di “Linea Verde Explora”

Con Roberta Ammendola e Pino Strabioli anche Caterina Vertova

Dove lo sguardo incontra il mare per fondersi in una storia millenaria costruita da popoli, culture e tanto sole. È la Sardegna la protagonista di “Linea Verde Explora”, il programma condotto da Federico Quaranta e Angela Rafanelli, in onda sabato 5 marzo alle 12.55 su Rai 1.



Federico Quaranta inizia il suo viaggio nel cuore dell’isola partendo dalla meravigliosa sorgente carsica de Su Gologone, diventata monumento naturale nel 1998. È uno spettacolo straordinario, con l’imponente massa d’acqua che fuoriesce da una spaccatura nella roccia calcarea e si addentra nel sottosuolo fino alla profondità attualmente esplorata dagli speleologi di 135 metri.



Il cammino prosegue – attraverso le grotte di Corbeddu e il nuraghe Orolo – nella Sardegna fuori dagli stereotipi, quella che non è solo spiagge e mare, ma anche cultura e bellezza selvaggia.



Angela Rafanelli, invece, va alla scoperta della città di Cagliari, che conquistò artisti e intellettuali e venne definita da Carlo Levi “bellissima e pietrosa”. Il percorso mostra i mutevoli colori del capoluogo sardo e la strepitosa laguna, ed è arricchito dalle voci del territorio. Fra antiche storie e un presente denso di contaminazioni e successi, anche gastronomici, la puntata si conclude con un’ode all’isola. Incantevole, oggi più che mai.