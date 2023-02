Elodie: Con Andrea sono felice. Marracash? E’ stata una relazione complessa, ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi.

Elodie alla vigilia di Sanremo 2023, dove canterà il brano “Due”, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, parla di Marracash, con cui è stata insieme per circa due anni. La relazione è naufragata nell’autunno del 2021. “E’ stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita”, rivela Elodie.

Dalla scorsa estate è legata a Iannone, ex di Belen e Giulia De Lellis. La Di Patrizi è innamorata e serena: “Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio ‘difendermi’ a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.

Elodie ha acquistato casa a Milano, si è trasferita al Nord. Ha così dopo anni lasciato Roma, che tra l’altro non le manca affatto. E’ un momento di cambiamenti importanti. Nonostante il successo, le copertine, i dischi venduti, la prova da attrice superata brillantemente in “Ti mangio il cuore”, lei però non si accontenta. E si sente fragile.

“Non sembro fragile? – sottolinea la romana – Vi fate ingannare con niente… Sono cosciente dei miei limiti. In terapia sono andata per quello, ma tra l’essere cosciente e il risolverli ce ne passa… C’è un nuova canzone ‘Una come cento’ in cui racconto il mio essere fiera delle fragilità che racconto con onestà e fermezza. Sembro granitica ma se si trova la mia crepa finisco per fare cose puerili. Se mi dicono una cosa brutta piango invece che alzarmi e andare via”.