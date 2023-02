Michelle Hunziker e Claudio Bisio di nuovo insieme per “Michelle Impossible”

I due conduttori, che hanno fatto coppia a “Zelig” dal 2000 al 2004, postano foto e video sui social

Rieccoli di nuovo insieme Michelle Hunziker e Claudio Bisio. Come ai vecchi tempi a “Zelig”, i due conduttori sono uno di fronte all’altro per un nuovo progetto. Bisio sarà infatti tra gli ospiti della seconda edizione di “Michelle Impossibile & Friends“, lo show della Hunziker che torna in primavera in prima serata su Canale 5. Su Instagram i due si mostrano più complici che mia durante le prove tra balli e risate.

“A distanza di anni, non è mai cambiato nulla”, dice Michelle Hunziker durante le prove di ballo con Bisio, con il quale ha condiviso il palco di “Zelig” dal 2000 al 2004. Poi nella “storia” di Instagram successiva la conduttrice si mostra in compagnia di Serena Autieri, Rocco Tanica e Danti e, naturalmente, con l’amico Claudio: “Volevo fare una story seria ma…”, scrive.

Michelle Hunziker è pronta a tornare in tv dopo il successo dello scorso anno e intanto ha festeggiato in grande stile i suoi 46 anni. Per la conduttrice è un momento d’oro. Con Tomaso Trussardi c’è un ritorno di fiamma e presto diventerà nonna. Aurora Ramazzotti, la figlia avuta con Eros, è infatti in attesa del primo figlio.