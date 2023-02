Bianca Balti parla della mastectomia al seno per sensibilizzare. Il post su Instagram

La 38enne ha condiviso sui suoi profili social gli scatti con camperos altissimi e pantaloni attillati. La bellissima Bianca Balti si è da poco sottoposta ad un delicato intervento chirurgico: dopo aver scoperto di essere geneticamente predisposta al tumore al seno, ha deciso di sottoporsi a doppia mastectomia preventiva. Dopo settimane di convalescenza, ora è di nuovo in forma e spiega di aver accettato il suo nuovo corpo

Una Bianca Balti con maxi tacchi e cut-out sul lato b torna a parlare del suo corpo e di come è cambiato dopo la mastectomia. In vista della giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio, la modella ha condiviso su Instagram gli ultimi scatti realizzati prima di sottoporsi alla doppia mastectomia preventiva. “Ho voluto celebrare così il mio corpo” – ha spiegato posando in versione cow girl per l’ultima campagna Sonora boots. Camperos con tacco altissimo, fasciata in un pantalone di pelle e reggiseno con le borchie la modella ha condiviso una serie di scatti e nella didascalia a corredo del post ha spiegato che anche dopo aver eseguito l’intervento per prevenire il tumore al seno (dopo la diagnosi di mutazione genetica BRCA1) si sente ugualmente attraente.

SUI SOCIAL, DALL’INTERVENTO AGLI SCATTI CON LA CICATRICE

La modella di fama internazionale, 38 anni, ha raccontato senza remore il suo percorso sui social anche per aiutare e sensibilizzare altre donne a fare prevenzione. Mostrare a testa alta le sue cicatrici al seno significa sdoganare un tabù, quello della cicatrice considerata come difetto, come imperfezione, come qualcosa da nascondere, da truccare. E il fatto che a farlo sia una top model che fonda la sua carriera proprio sul corpo rende questo messaggio ancora più potente. Dopo aver ricevuto la diagnosi di mutazione genetica BRCA1, Bianca Balti si è decisa: ha optato per l’operazione preventiva al fine di ridurre il rischio di tumore al seno. Uno dei primi motivi per cui la top model ha preso questa decisione riguarda la famiglia: le sue due figlie. “Non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle”, ha affermato la modella nei mesi scorsi. “Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate”, ha aggiunto. E infine ha spiegato: “Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla”.

BIANCA BALTI E LA PREVENZIONE, COME ANGELINA JOLIE

La modella 38enne, che da anni vive a Los Angeles, ha spiegato su IG l’importanza di mostrare il proprio corpo senza vergogna. La top model lodigiana non è l’unica star ad aver intrapreso la strada della prevenzione. La stessa diagnosi di mutazione genetica BRCA1 è quella che ha spinto anche Angelina Jolie a sottoporsi all’asportazione preventiva dei seni. Bianca Balti, in generale, è molto attenta alla prevenzione, e non soltanto a quella relativa a gravi malattie come il cancro: la top model si è mossa pure contro la sterilità. Alcuni mesi fa ha annunciato di aver congelato gli ovociti, nonostante sia già madre di due bambine (Matilde e Mia, di 15 e 7 anni).