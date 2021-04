Rete 4, stasera andrà in onda il film “Baciato dalla fortuna”

Stasera in prima serata su Retequattro, va in onda “Baciato dalla fortuna“. film del 2011 diretto da Paolo Costella con protagonista Vincenzo Salemme.

Gaetano, vigile urbano napoletano trasferitosi al Nord, è pieno di debiti e non sa come fare a rendere il dovuto. Nonostante tutto, non rinuncia a giocare al SuperEnalotto, con la combinazione che giocava sempre suo nonno. Un giorno, per aiutare l’amica piscoanalista, non riesce a giocare la schedina, scoprendo poi che i suoi numeri fortunati sono usciti proprio quel giorno. Per la disperazione il vigile sviene e batte la testa. Quando si risveglia in ospedale si accorge che tutti credono che il vincitore del Superenalotto sia proprio lui… Ecco alcune curiosità sul film. Salemme ha dichiarato che l’idea del film gli è venuta grazie all’esperienza di un suo conoscente, che ha scoperto che i suoi numeri al Superenalotto erano usciti proprio quando lui non li aveva giocati. Il film è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Settembre 2011. Le riprese si sono svolte, in gran parte, nella città di Parma.