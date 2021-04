Pasqua in TV 2021: i programmi ed i film per tutta la famiglia, anche in lockdown

Tutte le proposte del palinsesto delle principali reti televisive, per far contenti grandi e piccini!

Per il secondo anno di fila si passeranno le festività pasquali seguendo le restrizioni dovute alla pandemia, ma no è detto che non si possa trascorrere dei bei momenti magari in compagnia di tutta la famiglia, ecco come!

Ecco qualche spunto da segnarti sui film ed i programmi che Mediaset, Rai e le altre emittenti hanno pensato per te per questa Pasqua 2021!

Domenica 4 aprile: Pasqua per grandi e piccini

Risorto: 21.25 su Rai 1. Film drammatico sui fatti accaduti dopo la resurrezione di Cristo: Clavio, per ordine di Ponzio Pilato, si metterà alla ricerca del cadavere di Gesù.

Solo insieme-La sorpresa di Francesco: 20.30 su Rai 3. Documentario sull’iniziativa del Papa, i venerdì della Misericordia. Dal 2015 il Papa incontra a sorpresa chi ha bisogno di aiuto e sostegno. Voce narrante di Nicole Grimaudo con intervista a Monsignor Rino Fisichella.

Zoo – un amico da salvare: 21.50 su Canale 5. Film drammatico ambientato a Belfast nel 1941: durante il bombardamento tedesco Tom ed i suoi amici cercano di salvare un cucciolo di elefante ospitato nello zoo della città.

Pirati dei Caraibiu-Oltre i confini del mare: film avventura del 2011 con Johnny Depp

Sette anni in Tibet: 21.15 su La7. Film drammatico del 1997 con Brad Pitt

Vizi e Virtù: 21.25 su NOVE- “Conversazioni con Francesco”

Ti spedisco in convento: 21.25 su Real Time. Prima puntata in chiaro del nuovo reality con protagoniste 5 ragazze molto “social” che verranno catapultate in un convento!

Lunedì 5 aprile: niente gita ma Pasquetta in armonia, ecco come

Concerto di Pasqua 2021: 8.45 su Rai 2.

Ben Hur: 21.20 su Rai 2. Film storico nella nuova versione del 2016 con Jack Huston.

Quarta Repubblica: 21.20 su Rete 4. Torna l’attualità con Nicola Porro.

L’Isola dei Famosi: 21.20 su Canale 5, reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Proseguono le sfide dei naufraghi su Cayos Cochinos e lo share vola al 20%.

I Pirati dei Caraibi- La vendetta di Salazar: 21.20 su Italia 1, continua la saga d’avventura con Johnny Depp e Javier Bardem.

Dirty Dancing: 21.10 su Paramount. Film drammatico per gli amanti dei classici, con l’indimenticabile Patrick Swayze e Jennifer Grey.





