Non mi uccidere, il teaser trailer del film con Alice Pagani e Rocco Fasano

Arriva a partire dal 21 aprile su numerose piattaforme il film “Non mi uccidere” con Andrea De Sica alla regia e due protagonisti già conosciuti nel mondo delle serie televisive, ovvero Alice Pagani, già vista nelle tre stagioni di Baby e poi Rocco Fasano, uno dei giovani volti di Skam Italia. Il film si ispira all’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, che in vista dell’uscita della pellicola verrà anche ripubblicato e arriverà in libreria il 29 aprile. Si tratta di una storia d’amore tra due adolescenti che, però, assume delle tinte decisamente horror. In attesa di poterlo vedere, ecco diffuso il primo teaser trailer ufficiale.

Il romanzo ha avuto molto successo, dal momento che ha unito uno dei temi cardine della narrativa con uno dei generi più amati di sempre: l’amore e l’horror, che qui sfocia anche nel noir. La storia è quella di Mirta e Robin due ragazzi innamorati follemente l’uno dell’altra, tanto che sarà proprio lui a prometterle che sarà amore eterno. I due vivono in simbiosi e insieme sfidano ogni volta il destino. In una delle loro gite fuori porta si trovano in una cava abbandonata, e qui la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi.

La ragazza però è la prima a svegliarsi e spera che anche a Robin non sia accaduto nulla e si rialzi, proprio come le aveva promesso. Al suo risveglio, però, Mirta capisce di non essere la stessa ragazza di prima, si è trasformata in una creatura che ha bisogno di nutrirsi di carne umana per sopravvivere e scopre di essere braccata da uomini di cui non conosce l’identità. Intanto, pur avendo paura, il pensiero di ritrovare il suo Robin è l’unica cosa che la fa andare avanti.

Il film potrà essere noleggiato o acquistato su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity. “Non mi uccidere” è distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

