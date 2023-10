“Grande Fratello”: eliminato Marco Fortunati, otto in nomination

Nuovo appuntamento con “Grande Fratello” su Canale 5.

Marco Fortunati è il secondo eliminato della nuova edizione. Al televoto vanno Arnold, Beatrice, Lorenzo, Giselda, Vittorio, Valentina, Letizia e Alex. Nella prossima puntata non ci sarà nessuna eliminazione, perché si voterà per il preferito.

La polemica Giselda-Beatrice

Le nomination della scorsa puntata hanno alimentato dissapori, incendiando soprattutto la polemica tra Giselda e Beatrice. Quest’ultima è entusiasta di essere la preferita e condanna l’altra al televoto per averla definita ipocrita. Giselda spiega che non le è piaciuto l’atteggiamento verso Rosy, “poi è un gioco” dice. In sua difesa, Beatrice dice di esserci rimasta male per il comportamento di Giselda, soprattutto perché ha deciso di accusarla senza essere coinvolta in prima persona nelle vicende tra lei e Rosy. Si dice ferita ed amareggiata, motivando così il perché della sua nomination. Rosy protesta: “Te la sei presa con la persona più pura qua dentro”. E poi ammette di non aver capito il perché Beatrice continui a comportarsi in questo modo e conclude: “Vede sempre le parti brutte delle persone e mai le parti belle”.

L’avvicinamento tra Massimiliano e Heidi

Heidi viene chiamata in Mistery, dove Signorini le mostra il confessionale di Massimiliano. Poi racconta: “Ho grande simpatia per Massimiliano, però da parte mia non c’è questa intensità, non posso mentire”, e prosegue: “Vediamo, ad oggi non mi piace”. Massimiliano la raggiunge dopo aver ascoltato le sue parole e reagisce: “Sto valutando giorno per giorno, sto riflettendo su di me, sulle mie emozioni. Stasera è stata più chiara, ne prendiamo atto”. Hedi però insiste: “Non mi piaci. C’è della simpatia, mi trovo molto bene”.

Sorpresa per Massimiliano

Per Massimiliano c’è una busta rossa e una video lettera della sua ex compagna e mamma di Mia. Lui si commuove: “Non me lo aspettavo. Io e Valentina abbiamo avuto un grandissimo amore. Siamo molto fortunati ad aver messo da parte tutti i nostri contrasti”. Nella busta c’è un disegno fatto dalla figlia.

La lite tra Heidi e Anita

Dopo il confronto durante l’ultima puntata, Anita e Heidi continuano a scontrarsi. Ognuno di loro non ha una buona idea sul conto dell’altra. Hanno provato ad avere un chiarimento, ma non sembra che sia servito. Nella Casa Anita spiega di aver provato più volte a chiarire con Heidi, ma l’imprenditrice sembra avere una sua idea precisa della concorrente e il fatto di aver fatto allusioni sul suo interesse su diversi concorrenti, le ha dato un fastidio che non riesce ad attenuare. “Il tuo problema è che parli troppo. Devi mettere un filtro quando parli” attacca Heidi mentre Anita spiega: “Se lo faccio sbaglio, se non lo faccio uguale. Sono emotiva, mi dispiace se provo emozioni e non sono un robot”.

Giselda è salva

A salvarsi al televoto è Giselda. Viene mandata in Mistery Room dove racconta il suo passato sentimentale. Ha avuto una storia: “Non mi amava, siamo stati insieme cinque anni ma non mi ha trattata bene, era il mio primo amore”. Lui l’ha lasciata: “Sono andata in depressione, pesavo 47 chili…”. E ricorda: “Quando ho scoperto che era fidanzato a lei ho scritto un sacco di cattiverie sui social, mi sono scusata e ci siamo chiarite”.

Eliminazione

Il pubblico ha deciso che l’inquilino che deve abbandonare la Casa è Marco.

Momento nomination

Signorini annuncia che questa sera il tugurio chiude. Gli immuni sono Paolo, Fiordaliso, Massimiliano, Ciro, Samira e Anita, mentre gli immuni di Cesara sono Rosy e Grecia. Solo gli immuni protranno fare le nomination segrete. Al termine delle votazioni in nomination finiscono Beatrice, Arnold, Alex, Lorenzo, Letizia, Valentina, Giselda, Vittorio.