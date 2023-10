Rai per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

Una delle più gravi catastrofi marittime del Mediterraneo: il 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto di Lampedusa il naufragio di un barcone carico di migranti. I morti accertati sono 368, una ventina i dispersi. Per non dimenticare quella tragedia è stata istituita la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione” alla quale – a dieci anni da quel giorno – Rai dedica un palinsesto speciale su Tv, radio e digital. Martedì 3 ottobre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia alle 20.30, a “Passato e Presente. Alle radici dell’immigrazione” Paolo Mieli affronterà il tema con la professoressa Silvia Salvatici, mentre alle 15.50 a “Geo” sarà ospite Fabrizio Gatti, giornalista d’inchiesta e direttore di “Today.it”. Il suo ultimo libro “Nato sul confine” racconta, con la voce di un bambino non ancora nato, la migrazione dalla Siria all’Italia. A seguire, alle 21.10, lo “Speciale Petrolio” analizzerà il fenomeno migratorio dal punto di vista politico, economico, climatico e umanitario.

Spazio alla giornata anche nelle edizioni di Tg, Gr, Rainews e su Rainews.it, mentre la Tgr Abruzzo realizzerà servizi dedicati in Tg e Gr regionali.

Rai Movie dedica una fitta programmazione al tema. Alle 13.35 il film “Samba”: il destino di Alice, una dirigente in crisi, si intreccia con Samba, un senegalese in cerca di svolta. Alle 15.35 “Il cammino della speranza”, premiato a Berlino e Cannes nel 1951. Alle 17.30 “In questo mondo libero…”: Angie, madre single, apre un centro di collocamento per migranti a Londra. Alle 19.05 “Quando sei nato non puoi più nasconderti”, tre Globi d’oro e un premio speciale a Cannes per la storia di un ragazzo salvato da un barcone.

Su Rai Gulp alle 17.40 il film di animazione “La custodia” sul giovane Fadi che scappa dalla guerra portando con sé l’inseparabile custodia di violino.

Rai Storia ricorda la giornata con “Il giorno e la storia” in onda a mezzanotte e in replica alle 8.30, 11.39, 14 e alle 20.

Sulla piattaforma RaiPlay saranno disponibili le fiction “Con il sole negli occhi” di Pupi Avati, “I fantasmi di Portopalo” e “Tutto il giorno davanti”; i film “Fiore Gemello”, “Bar Giuseppe”, “Contromano” di Antonio Albanese, “Black Star- Nati sotto una stella nera”, “In un posto bellissimo”, “Sembra mio figlio” e “L’altro volto della speranza”; i documentari “Fuocoammare”, “Lontano dagli occhi” e “Strange Fish”; E ancora, dalle Teche, “Vlora – l’odissea Albanese”, “La guerra di Masslo” e una raccolta sull’emigrazione italiana all’estero “Storie di migranti”. Sempre su RaiPlay, uno spazio dedicato ai bambini con “Nel mare ci sono i coccodrilli” e “La custodia”. Il tutto, insieme ad altri approfondimenti giornalistici, sarà disponibile nella collezione “Vittime dell’immigrazione” disponibile al link: www.raiplay.it/collezioni/vittimedellimmigrazione.

Su RaiPlay Sound, podcast e documentari dedicati: “Gli occhi sul mare – Steccato di Cutro un mese dopo”, “Labanof” e “Kater I Rades. Il naufragio che nessuno ricorda”.

Per la radio, infine, Radio1 e i Gr dedicheranno uno spazio al tema nei programmi “Gr mattino” con l’inviata a Lampedusa Carla Frogheri, “Radio Anch’io” dalle 7.30, “Il pomeriggio di Radio 1” dalle 16.05 e “Zapping” dalle 19.30.