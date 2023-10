Il diavolo veste Prada, la reunion di Meryl Streep e Anne Hathaway

Miranda Priestly e Andy Sachs sono tornate. Diciassette anni dopo Il diavolo veste Prada, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno festeggiato con una mini-reunion. L’occasione? La seconda edizione degli Albie Awards, organizzati dalla Clooney Foundation for Justice.

MERYL STREEP E ANNE HATHAWAY DI NUOVO INSIEME

Nessun errore di stile, questa volta, per Andy Sachs / Anne Hathaway. Anzi, l’attrice è apparsa super sorridente nel suo lungo abito a rombi verde lime e grigio cromo, con dettagli floreali. Meryl Streep, che sembrava appena uscita dalla rivista Runway, ha optato invece per un top nero scintillante, pantaloni neri e scarpe eleganti. Le due sono state fotografate mentre, in posa, si stringevano l’un l’altra. All’evento, peraltro, era presente anche un’altra delle “assistenti” di Miranda Priestly: Emily Blunt, che interpretava Emily Charlton, ha calcato il red carpet col marito John Krasinski.

LA SCELTA DI MERYL STREEP

Basato sull’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, uscito nel 2003, Il diavolo veste Prada segue le vicende di Andy. Scelta come riluttante assistente dell’esigente editrice Miranda Priestly, la giovane viene lanciata a capofitto nel mondo della moda.

Il film, diretto da David Frankel, è diventato subito un cult.

Nel 2021, Frankel ha confessato a Entertainment Weekly che Rachel McAdams, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson e Kirsten Dunst furono tutte prese in considerazione per il ruolo di Andy, prima che Hathaway ottenesse la parte.

Fu Metyl Streep a spingere per lei. ” Stava per uscire il film I segreti di Brokeback Mountain, in cui Anne aveva un piccolo ruolo. Meryl guardò quella scena, la incontrò, chiamò Tom Rothman della Fox e disse che era fantastica e che avrebbe lavorato bene con lei”.

Dal canto suo, Hathaway descrive quel sì come il sì più semplice della sua vita.