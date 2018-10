Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano escono insieme

Dopo Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi riescono a superare anche la prova di Temptation Island Vip

Dopo aver visto un altro video della sua fidanzata vicino al single Niccolò Ferrari, Giordano Mazzocchi chiede il falò di confronto “immediato”, perché “lei sta cercando di distruggere tutto per la seconda volta”.E così Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si incontrano al falò di confronto di Temptation Island Vip. Giordano nel corso di questi giorni non ha sopportato alcune dichiarazioni della sua fidanzata, la sua vicinanza con il single Niccolò e nella terza puntata ha sbroccato.Così è arrivato il confronto. “O non ho capito niente o fino ad ora mi hai preso per il culo – inizia urlando Giordano Mazzocchi -. Incoerenza, mancanza di rispetto. L’ultima cosa che dovevi fare era parlare con Niccolò, mi ha dato del cornuto prima di entrare. Se si è rotto tutto è partito da te (il riferimento va a quando Nilufar era sul trono e nel mentre frequentava un altro corteggiatore di nascosto, ndr). Io se ti chiedo un po’ di spazi è perché devo ricostruire tutto. Se mi ami non mi sminuisci. Tu qui dentro lo hai fatto, soprattutto con Niccolò”.Ma a queste parole Nilufar non ci sta e si mette ad alazare anche lei la voce. E dopo un duro botta e risposta, anche la Addati riesce a spiegare che cosa ha capito in questi giorni di Temptation Island Vip: “Perché voglio che le cose che piacciono a me, piacciano anche te. Sto facendo critica su di me e su di noi per uscire di qui più forti di prima. Ho capito che ci sono cose del nostro rapporto che è fondamentale che cambino, perché non vogliono stare con una persona che sta con me ma non sa cosa prova. Ho sbagliato a starti addosso perché avevo paura di perderti. L’unica cosa che ti chiedo è di viverci”. Parole piene d’amore che fanno commuovere la stessa Nilufar, Giordano, Simona Ventura ma anche tutto il pubblico. Il loro falò dura una decina di minuti. Una decina di minuti di fuoco. Giordano si lascia scappare anche qualche parola che fa riflettere, ma alla fine ce la fa a dirlo anche lui: “Se ho fatto quello che ho fatto è perché ti amo stupida”. Baci, abbracci e carezze. Giordano e Nilufar superano la prova di Temptation Island Vip. Ed escono da qui più forti di prima. Sicuramente insieme proveranno a ricostruire quel vaso che si è rotto quando Nilufar lo ha tradito. Ma mentre loro ripartono da zero, Niccolò Ferrari nel villaggio delle single piange e si dispera. Pensava (almeno questa volta) di poter tornare a casa con Nilufar. Invece, per la seconda volta la Addati ha scelto Giordano.

Serena Pizzi, Il Giornale