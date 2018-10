Ultime dalla musica. Torna “Mi fai stare bene”, l’album storico di Biagio Antonacci

L’album “Mi fai stare bene” di Biagio Antonacci compie 20 anni: pubblicato nel 1998, ha conquistato il disco di diamante. Il 12 ottobre, per celebrare la ricorrenza, viene ripubblicato, rimasterizzato e con le tracce bonus “Quanto tempo e ancora” e “Il prato delle anime” in versione acustica, oltre a due esclusive registrazioni di Biagio.

Mi fai stare bene è il sesto disco della carriera di Antonacci, che per la prima volta, in quest’occasione, ha rivestito anche il ruolo di produttore. Questo album contiene alcuni tra i suoi più grandi successi: Quanto tempo e ancora, Iris (tra le tue poesie), Mi fai stare bene, e ancora Non vedermi, Cosa fai ragazza.

La nuova edizione è disponibile in cd, vinile colorato (180 gr), 45 giri – Iris (tra le tue poesie) / Quanto tempo e ancora.

ANSA