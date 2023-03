“GF Vip”, Luca Onestini saluta Ivana Mrazova: “Abbiamo dormito insieme, molte tentazioni…”

I due ex sono costretti a separarsi ma sembra che l’alchimia sia stata ritrovata: “Cosa succederà dopo il programma? Lo decideremo”

Per gli ex della Casa del “GF Vip” è arrivato il momento di salutarsi. Tra loro c’è anche Ivana Mrazova che ha dovuto separarsi da Luca Onestini. I due nella Casa sembrano essersi ritrovati, riscoprendo anche un lato intimo negli ultimi giorni: “Dopo un anno e mezzo che non eravamo insieme, ogni giorno c’è di più e mi sento meglio” ha rivelato la modella. Onestini conferma e aggiunge: “Abbiamo dormito insieme dopo un anno e mezzo. Per lei era come se fosse la prima volta, mentre per me era come se fossero passati cinque giorni dall’ultima volta”.

Quando Alfonso Signorini ha domando a Onestini se avesse avuto qualche tentazione, lui ha risposto sinceramente: “Non qualche tentazione, cene sono state tante”. Dello stesso parere anche Ivana: “È difficile”, ha aggiunto Mrazova prima di salutare con un lungo abbraccio Luca. Una volta rimasto solo Onestini ha concluso ribadendo ancora una volta il suo interesse per Ivana: “Nel mio cuore lei c’è sempre stata – ha detto -, anche quando non ci sentivamo. Poi cosa succederà dopo non lo so, lo decideremo insieme”.