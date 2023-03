In diretta dalla Sala M di via Asiago

A Ottant’anni dalla nascita di Lucio Dalla, Il 4 marzo 1943, Rai Radio 3, in diretta dalla sala “M” di via Asiago, lo ricorda con uno speciale live in onda alle 18 dal titolo: “4 marzo 2023, Dedicato a Lucio Dalla”, con il musicista e critico musicale Valerio Corzani e il teologo Vito Mancuso.

Valerio Corzani presenterà una scelta di brani significativi per il percorso artistico del cantautore bolognese, dagli exploit degli esordi alle produzioni del terzo millennio; Vito Mancuso commenterà i testi delle canzoni in scaletta e condividerà qualche ricordo della sua profonda amicizia con Lucio Dalla.