Cristina Marino social post partum: ci sono state complicazioni

Due settimane fa la moglie di Luca Argentero ha partorito il secondogenito Noè Roberto

Cristina Marino riappare nelle Storie social 14 giorni dopo la nascita del secondogenito, Noè Roberto, avuto dal marito Luca Argentero. “Ci sono state complicazioni” spiega la modella 31enne che ha partorito il 16 febbraio e che il prossimo 20 maggio festeggerà i tre anni della primogenita Nina Speranza. “Eccomi tornata – dice mostrandosi seduta in poltrona – Vi racconterò, anzi, forse non lo farò mai. Sono le prime Storie che faccio post parto”.

Cristina Marino riappare nelle Storie due settimane dopo la nascita di Noè Roberto, ma non entra nei dettagli per spiegare il vuoto social. Si scusa con i fan per la sua assenza e aggiunge: “Fisicamente ci sono state più complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene. Sono molto felice. E’ un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata un po’ latitante. E’ perché abbiamo bisogno di viverci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà”. Poi approfitta del video per lanciare i suoi nuovi prodotti del brand e chiarisce: “Ci sono altre novità, che vi racconterò, ma se continuate a vedermi latitante, sappiate che sto bene, stiamo bene. Abbiamo solo tanta voglia di goderci questo momento pieno d’amore”.

Il 16 febbraio la nascita di Noè Roberto

Argentero Cristina Marino è diventata mamma per la seconda volta lo scorso 16 febbraio. La modella e il marito Luca Argentero hanno annunciato la nascita di Noè Roberto con un post molto dolce in cui mostravano le loro mani insieme a quelle del neonato e hanno scritto: “Con il cuore pieno d’amore”. “La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. L’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: ‘A papi tanto, a mami poco’”, aveva raccontato la Marino al settimanale Grazia qualche tempo fa confidando i suoi desideri di madre.

Cristina e Luca genitori anche di Nina Speranza

Cristina Marino e Luca Argentero sono genitori anche di Nina Speranza, la primogenita che il prossimo 20 maggio spegnerà tre candeline. Con lei in un dolcissimo post dal mare hanno scelto di annunciare lo scorso settembre l’arrivo di un altro bebè. Poi la gravidanza vissuta sui social tra pancioni nudi e allenamenti, sempre con la primogenita protagonista della vita di famiglia.

Le nozze di Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero si sono conosciuti sul set del film “Vacanze ai Caraibi”. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati nel 2020 a diventare genitori di Nina Speranza, e nel 2021 a convolare a nozze a Città della Pieve (in provincia di Perugia).