Bruce Willis riappare in pubblico dopo l’annuncio della malattia

Dopo la diagnosi di demenza frontotemporale, diffuso sui social dalla famiglia lo scorso 16 febbraio, l’attore è apparso in alcune immagini pubblicate dal Daily Mail mentre cammina con due amici su un marciapiede di Santa Monica, in California

Felpa blu, tuta nera, una mano in tasca e il cappello grigio di lana calato sugli occhi: Bruce Willis, 67 anni, cammina con due amici su un marciapiede di Santa Monica, nella contea di Los Angeles, in California, e riappare così in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi di demenza frontotemporale diffuso sui social dalla famiglia lo scorso 16 febbraio. Nelle nuove foto e nel video pubblicati dal Daily Mail l’attore, uscito per prendere un caffè, sembra voler andare incontro a chi sta riprendendo la scena con il cellulare, ma uno dei due amici gli fa da scudo.

LA MALATTIA

Dopo l’iniziale diagnosi di afasia, una sindrome che causa il deterioramento delle capacità di linguaggio, Willis si è ritirato dal mondo del cinema. Lo scorso febbraio la moglie Emma Heming, 44 anni, ha aggiornato i fan sulle condizioni del marito in un post su Instagram, poi ripreso anche dal sito dell’Association for Frontotemporal Degeneration: “Dal momento in cui abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera 2022, la condizione di Bruce è progredita e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Sfortunatamente, le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Sebbene questo sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”. Heming ha aggiunto che “oggi non ci sono cure per questa malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire”.