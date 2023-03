Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi: “Non permetterti di giudicare il mio lavoro”

Scontro a distanza tra l’opinionista e il concorrente del reality

Duro scontro al “GF Vip” tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi. L’opinionista e il concorrente hanno avuto un acceso botta e risposta nel corso della puntata di giovedì 2 marzo. Oggetto della discussione: la crisi di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

“Non riesco a provare empatia con una persona che penso stia utilizzando tutto questo esclusivamente per alzarsi ed emergere nel gioco come vittima”, dice Tavassi riferendosi al comportamento a suo dire subdolo di Antonella.

“Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione – replica la moglie di Paolo Bonolis -. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”.