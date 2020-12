Guendalina Tavassi prova a ritrovare la serenità con una super festa organizzata per il compleanno del figlio

Guendalina Tavassi prova a ritrovare la serenità organizzando una super festa per il compleanno del figlio. Dopo la brutta vicenda dei video rubati, la 34enne romana, vittima di revenge porn, sorride per i 5 anni del piccolo Salvatore. Accanto a lei il marito Umberto D’Aponte e la sua primogenita, Chloe, nata nel 2013.

E’ un party per pochissimi. Guendalina ha potuto invitare solo due amichetti di scuola del figlio a causa delle restrizioni dovute al Covid. Il suo bambino ne avrebbe voluti molti di più accanto a lui. La festa, però, è curatissima: per Salvatore tantissimi palloncini colorati, regali e una mega torta a tre piani coloratissima ispirata ai Pokemon, di cui il bambino è un grandissimo fan.

Guenda per il party si è rivolta ad Aria di Festa Shop, Giusy Piccirillo, organizzatrice di eventi, ha fatto sì che ogni singolo particolare fosse perfetto. Il dolce è stato ordinato alla Pasticceria Ippolito.

Salvatore si gode il party e le attenzioni di mamma e papà, colpiti duramente nei giorni scorsi dal ‘fattaccio’ che li ha purtroppo coinvolti, ma che ora trovano la forza per andare avanti e gioire in un giorno tanto speciale. “Non so se esistono parole per descrivere quello che provo quando ti guardo… Ma sei il battito del mio cuore ,il motivo di ogni mio respiro, il mio ossigeno, la mia completezza, ed io sarò sempre con te. Tanti Auguri amore mio”, scrive la Tavassi al figlio adorato.

Gossip