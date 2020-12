Giulia De Lellis debutta al cinema con un film

Dopo il successo del suo primo libro, Giulia De Lellis annuncia al suo fan i suo debutto sul grande schermo con il film ‘Genitori contro influencer’ di Michela Andreozzi in uscita nel 2021. Giulia De Lellis lo ha fatto sapere con un video sul suo profilo ai suoi quasi 5 milioni di follower. Sembra ormai certo che al suo fianco sul set ci sia Fabio Volo, tirato in causa nel video di presentazione. E secondo le prime indiscrezioni sul set romano ci sarebbe anche Nino Frassica.

Giulia De Lellis è pronta al suo debutto nel mondo del cinema con il film ‘Genitori contro influencer‘, di Michela Andreozzi. L’influencer ha annunciato l’arrivo del suo ultimo progetto lavorativo con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno sketch nel quale immagina di telefonare prima alla mamma poi alla nonna per dare loro la bella quanto inaspettata notizia: “Nonna ma hai capito che faccio un film?”. L’influencer pensa di sognare e invece no, è tutto vero. Sullo schermo del suo telefono, una telefonata in arrivo da Fabio Volo che le ricorda l’appuntamento sul set: “Ma allora non è un sogno”, dice Giulia De Lellis. Per il momento i dettagli sono ancora pochi, ma sappiamo che le riprese sono in corso dai primi di novembre e che il film uscirà nel 2021.

Mentre la data di uscita del film sul grande schermo resta ancora un’incognita (dovrà comunque attendere la riapertura delle sale cinematografiche, in stallo per l’emergenza sanitaria in corso), sembra ormai certo che il nuovo progetto lavorativo di Giulia De Lellis coinvolgerà Fabio Volo. L’attore e conduttore radiofonico non è l’unico volto noto che potrebbe recitare al fianco della De Lellis. Secondo le indiscrezioni lasciate da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, con loro ci sarà anche Nino Frassica. Le riprese sarebbero in corso proprio a Roma e questo spigherebbe le numerose trasferte dell’influencer nella Capitale dell’ultimo periodo.

L’esperienza in tv è iniziata a Uomini e Donne, proseguita nella casa del Grande Fratello Vip. Giulia De Lellis ha plasmato attorno a sé un profilo da influencer da quasi 5 milioni di followers, con sponsorizzazioni nell’ambito della moda e più in generale del beauty. In parallelo, con l’attività di modella, l’abbiamo vista posare per diversi marchi importanti. Lo scorso anno poi a sorpresa è uscito il primo libro dell’influencer, “Le corna stanno bene su tutto”. Una sorta di autobiografia nel quale snocciola con ironia i presunti tradimenti da parte dell’ex fidanzato Andrea Damante. Ora si ipotizza che il film in arrivo possa essere una sorta di versione cinematografica della sua stessa storia. D’altronde lo scorso anno poco dopo l’uscita del libro aveva spifferato: “Un film su di me? Mai dire mai”.

Giulia Turco, Cinema.fanpage.it