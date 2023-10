Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser confermano le nozze: ecco quando saranno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più innamorati che mai smentiscono le voci di crisi e anzi confermano che le nozze, in programma per ottobre ma poi rimandate, si faranno presto.

Lo rivelano in un’intervista al Settimanale Nuovo, al quale annunciano: “Quando ci sarà il matrimonio? L’anno prossimo, nel 2024”.

“Certo che ci sposiamo!” dice Ignazio Moser al settimanale Nuovo. A proposito di una vociferata crisi con Cecilia Rodriguez risponde categorico: “Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo. Diciamo che abbiamo imparato a gestire le reazioni rispetto a quello che viene detto e scritto su di noi. E poi c’è soprattutto il grande amore che ci unisce. Quello è qualcosa che le chiacchiere non possono certo scalfire”.

La proposta di nozze

La proposta di nozze di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez è arrivata a novembre 2022. “Non me l’aspettavo e non sospettavo”, ha raccontato lei. “Lui mi ha fatto una vera sorpresa. L’anello l’ha scelto insieme a mia sorella. Anche Belen è stata brava perché non si è lasciata sfuggire nulla. Sono così grata, ho incontrato la mia anima gemella. Quando l’ho conosciuto non era un periodo facile per me e lui mi ha aiutata. Non sorridevo più e lui mi ha riportato il sorriso. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ci siamo anche lasciati, ma poi siamo sempre tornati insieme e questo è l’importante” ha aggiunto. Inizialmente avevano pensato a ottobre per il sì, ma poi hanno rimandato: “Aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina”, aveva spiegato l’ex ciclista.

Una coppia felice

Le nozze, quando verranno celebrate, saranno solo la ciliegina sulla torta in una storia d’amore bellissima. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Hanno attraversato una brutta crisi nel 2020, quando lui pare ebbe un fugace flirt in Costa Smeralda con Caterina Bernal, e un periodo di tensione all’inizio di questo anno. Sull’ipotesi di allargare la famiglia hanno spiegato al settimanale Chi: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando”.