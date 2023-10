Rimini, dal 3 ottobre al 30 novembre la mostra su Freddie Mercury e i Queen

Fotografie, cimeli originali, video e rarità per ripercorrere la storia di Freddie Mercury e dei Queen.

Si tratta della prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo della mostra evento “Queen Unseen – Peter Hince”, visitabile dal 3 ottobre al 30 novembre al Fellini Museum di Rimini, nell’Ala Isotta di Castel Sismondo. L’esposizione raggruppa tutto il materiale raccolto da Peter Hince, road crew dei Queen e assistente personale di Freddie Mercury.

Molti sono i cimeli inediti che si possono vedere. Dall’asta microfonica originale utilizzata da Freddie Mercury durante il suo ultimo concerto nel 1986 ad accessori originali che hanno reso iconico il suo look come polsini e braccialetti fino alla chitarra elettrica firmata dal chitarrista della band Bian May. Presente anche nella mostra una sezione dedicata al Live Aid del 1985.