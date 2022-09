Roberto Bolle, al via OnDance. L’étoile: “Un’edizione piena con un grande pubblico”

Dal 2 al 5 settembre torna la festa della danza che farà ballare Milano. Open class, spettacoli sotto le stelle e tanti appuntamenti. Grande attesa per il Ballo in Bianco che riunirà in Piazza Duomo 1500 allievi provenienti da tutta Italia. Tutti alla sbarra davanti al Maestro Bolle. Un’immagine che vuole essere un segnale alle istituzioni. “Il nuovo governo dovrà dare la giusta attenzione al nostro mondo che aspetta delle risposte”, dice l’étoile a Sky Tg24

“Si ritorna finalmente a un’edizione piena, senza limitazioni, con un grande pubblico. Per il Final Show al Castello Sforzesco sono attese più di duemila persone. E tornano anche le serate danzanti che sono mancate negli ultimi due anni perché non era possibile avere il contatto tra le persone”.

Ci siamo, manca ormai pochissimo alla partenza di OnDance, la festa della danza ideata da Roberto Bolle. E l’étoile è raggiante a poche ore dall’inizio della quinta edizione che riporterà la danza nelle strade e nelle piazze di Milano ritrovando i numeri di un tempo. Non sorprende che il sito attraverso il quale è possibile prenotarsi per uno dei tanti eventi gratuiti sia andato subito in tilt per i troppi accessi.

Bolle, reduce da un tour estivo con i suoi Friends andato in scena a ritmo di sold out con oltre 50mila presenza, riesce a muovere ormai da anni le folle. Ad avvicinare all’arte della danza un pubblico lontanissimo. Proprio con questa intenzione era nata OnDance che negli anni ha visto incontrarsi forme di danza diverse sotto la stessa stella.

UN’EDIZIONE DA RECORD

Così anche quest’anno ci saranno open class di ogni disciplina, dalla danza classica al contemporaneo, dalle danze irlandesi allo swing, dal musical alla break dance fino al tango. Grande novità gli incontri, come quello con Luciana Savignano, icona della danza e interprete indimenticabile del “Bolero” di Maurice Béjart. Bolle riporterà in scena a Milano proprio il “Bolero” (FOTO) per un Trittico per il quale ha invitato la Béjart Ballet Lausanne (spettacolo previsto al Teatro degli Arcimboldi dal 10 al 17 maggio 2023).

Poi “ci sarà anche un incontro sulla danza come cura – aggiunge Roberto Bolle a Sky Tg24 – La danza può far bene alle persone di tutte le età, non solo ai ragazzi. Chiunque può avere benefici anche allo spirito e alla mente dalla danza e dal movimento”.



IL BALLO IN BIANCO E L’APPELLO AL NUOVO GOVERNO



Grande l’attesa per il Ballo in bianco in Piazza del Duomo. Domenica 4 settembre alle ore 10 ci sarà una lezione en plein air a cui parteciperanno più di 1500 studenti provenienti da tutta Italia. Tutti alla sbarra davanti al Maestro Bolle. Una scena suggestiva e di forte impatto che arriva dopo il discorso alla Camera dell’étoile e l’ apertura di un tavolo al Ministero. “A Montecitorio erano parole, questo è un momento fatto di immagini potenti per dire che vogliamo un futuro per questi ragazzi nel nostro Paese, con opportunità di lavoro nel mondo della danza – spiega Bolle – Il tavolo della danza che si è creato ha prodotto un documento che dovrà essere proposto a questo punto al nuovo governo. L’idea è dunque quella di non far scendere l’attenzione ma dire chiaramente che chiunque governerà dovrà mettere la giusta attenzione a questo tema. Le proposte serie del tavolo ci sono e verranno presentate. Il Ballo in bianco contribuirà a dire che il mondo della danza aspetta delle risposte”.

IL MESSAGGIO DI PACE PER L’UCRAINA

A partire dal 2 settembre e per quattro giorni il cuore di Milano tornerà dunque a battere al tempo di OnDance, con il pensiero però alla guerra in corso. Sarà così l’Accademia Ucraina ad aprire il Final Show al Castello Sforzesco lunedì 5 settembre.

“L’Accademia ha avuto un ruolo molto importante in questi mesi come accoglienza dei danzatori ucraini che sono fuggiti dalla guerra e che hanno cercato asilo e rifugio nel nostro Paese. Li ha aiutati a trovare una sistemazione e a continuare con la danza che per loro è molto importante anche per non perdere il patrimonio culturale. Ci sarà un inizio con loro, per omaggiare gli artisti ucraini che sono in questo momento con loro”.

IL PROGRAMMA – OPEN CLASS, SERATE DANZANTI E BALLO IN BIANCO

Le prime attività ad accendersi saranno come sempre le Openclass, ormai un simbolo della filosofia e del movimento di OnDance. Da venerdì 2 settembre fino a lunedì 5, dalle 7,30 alle 18.30 al Cortile della Rocchetta nel cuore del Castello Sforzesco, un susseguirsi di stili e danze. Si inizia la giornata con yoga, pilates e stretching per poi continuare con ogni genere di danza: da quelle irlandesi (una delle grandi novità di quest’anno) alla classica, passando per il flamenco, il tip tap e l’hip hop, il charleston, la dance hall, il ballo caraibico, il vogueing, l’afro, e tante attività per i bimbi.

La prima serata danzante sarà dedicata al tango e si terrà al Cortile della Rocchetta alle 21. 30 del venerdì 2 settembre, anticipata da una open class dedicata, dalle 20.30 alle 21.30, per “scaldare i motori” dei ballerini provetti e per dare i primi rudimenti a coloro che desiderano iniziare o semplicemente provare. La seconda è invece dedicata allo swing, un altro grande cavallo di battaglia di OnDance, che si terrà sempre al Cortile della Rocchetta, ma il sabato sera, 3 settembre, e verrà anticipato da una open class dedicata.

Domenica 4 settembre alle 10.00 di mattina piazza del Duomo diventerà una grande sala da ballo per oltre 1500 allievi delle scuole italiane che tutti vestiti di bianco prenderanno lezione direttamente da Roberto Bolle.

GLI INCONTRI IN PALCOSCENICO E IL FINAL SHOW

Due eccezionali incontri si svolgeranno poi in quello che è ormai il quartier generale di OnDance, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Venerdì 2 settembre alle 19.00 “La Danza come Cura” un incontro prezioso introdotto dallo stesso Roberto Bolle e moderato dalla coreografa Silvia Gribaudi – che da sempre lavora con la danza come linguaggio atavico e primordiale e per questo collegato alla natura più profonda dell’uomo – per raccontare ambiti come quello della Danceability, della Danzaterapia e della Dance Well.

Sabato 3 settembre invece, sempre alle 19.00, l’incontro tra due grandi personaggi della danza: il padrone di casa, Roberto Bolle e Luciana Savignano.

Ultimo atto al Castello Sforzesco con il Final Show. Lunedì 5 settembre a partire dalle ore 21.00 tanta musica e un compendio di tutta la danza e tutte le danze che si sono avvicendate per tutto il weekend.