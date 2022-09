Film stasera in TV da non perdere venerdì 2 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 2 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La scelta di Anne – L’evenement, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Leone d’oro a Venezia per il film di Audrey Diwan, dall’autobiografia di Annie Ernaux. Francia, 1963: rimasta incinta, una studentessa decide di ricorrere all’aborto clandestino.

Save the Last Dance, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Love story a ritmo di hip-hop con Julia Stiles. Dopo la morte della madre, una ragazza rinuncia a diventare ballerina, ma un danzatore di strada la incoraggerà a inseguire il suo sogno.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Modalità aereo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell’aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.

Mangia, prega, ama, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Alla ricerca della felicita’ con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l’uomo dei sogni.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Uncharted, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Blockbuster d’avventura dal noto videogame, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. In cerca del tesoro di Magellano, Nathan Drake e Sully affrontano il perfido Santiago Moncada.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il collezionista, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Il premio Oscar Morgan Freeman e Ashley Judd in un thriller dal romanzo di James Patterson.

Il collezionista di carte, ore 21:15 su Sky Cinema 4k

Paul Schrader dirige Oscar Isaac, Tye Sheridan e Willem Dafoe. Un giocatore d’azzardo mette a frutto la sua abilita’ girando per i casino’ quando incontra un ragazzo in cerca di vendetta.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Borg McEnroe, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La storia della rivalita’ fra i due leggendari campioni di tennis, interpretati da Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf. Nell’estate del 1980, a Wimbledon, il glaciale Bjon Borg sfida l’estroso John McEnroe.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Purche’ finisca bene – Al posto suo, ore 21:25 su Rai 1

I gemelli Damiano e Chicco hanno caratteri opposti e non si vedono da quindici anni fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare.

Califano Tutto in un tempo piccolo, ore 21:20 su Rai 2

Una serata musicale con due icone del nostro tempo: Franco Califano, un artista nato in cielo su un aereo diretto a Tripoli.

Lacci, ore 21:25 su Rai 3

Napoli, primi anni ‘80: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia.

Il terzo indizio, ore 21:20 su Rete 4

All’attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi il compito di introdurre e commentare docufiction che ricostruiscono grandi casi di cronaca.

Fratelli Caputo, ore 21:20 su Canale 5

Alberto, gia’ sufficientemente tormentato dalle beghe in comune, scopre, insieme a Patrizia, il segreto del figlio Andrea: pur studiando Economia, il ragazzo sogna di diventare cantautore.

Chicago Med, ore 21:20 su Italia 1

Crockett e’ preoccupato di aver commesso un errore chirurgico su un paziente a cui ha fatto un trapianto, che torna con delle gravi complicanze.

Eden Un pianeta da salvare, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento e divulgazione sul cambiamento climatico e il riscaldamento globale.

I delitti del BarLume – Tana libera tutti, ore 21:30 su TV8

Una misteriosa scomparsa mette in subbuglio il Pasquali e i vecchini, chiusi in casa per il lockdown.

Bake Off Italia 10, ore 21:20 su Nove

Benedetta Parodi torna alla guida della gara più dolce d’Italia. A giudicare i 16 concorrenti ci saranno Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia.