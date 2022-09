Mila Suarez prende le distanze da Alex Belli: “Oggi non sono più la ex fidanzata di qualcuno”

La modella, a distanza di anni dalla fine della relazione, lancia una frecciatina all’attuale compagno di Delia Duran

Dopo anni dalla fine della relazione con Alex Belli, Mila Suarez ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrano far riferimento proprio a lui, pur non avendolo nominato. “Oggi sono Mila Suarez e non sono più la ex o la fidanzata di qualcuno“, ha spiegato la modella marocchina classe 1988. I due hanno avuto una relazione dal 2017 al 2019, subito dopo la fine del matrimonio, durato circa sei anni, tra Belli e Katarina Raniaková.

La Suarez, intervistata da Ora Magazine, ha quindi lasciato intendere di aver sofferto il continuo accostamento all’ex compagno. Ma non si è persa d’animo e ha continuato a cercare la sua strada nel mondo della televisione. Proprio in primavera ha partecipato al programma, condotto da Barbara D’Urso, “La pupa e il secchione“. Durante la trasmissione la modella è stata, però, la protagonista di una rissa con Paola Caruso.

“Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto – ha spiegato -. Tornando indietro avrei vissuto l’esperienza allo stesso modo perché sono stata sempre me stessa. Alla fine è anche un gioco che non è la nostra vita reale”. Ma in merito a “La pupa e il secchione”, Mila ha anche parlato del suo rapporto con Gianmarco Onestini, compagno di avventura nel programma con cui sembrava essere nata un’amicizia speciale.

“Con Gianmarco ci sentiamo quasi tutti i giorni e gli voglio tanto bene. Ho conosciuto anche suo fratello e con lui abbiamo instaurato un bel rapporto. Però c’è solo una bella amicizia. Se incontrerò un nuovo amore sceglierò di mantenere la vita privata lontano dai riflettori. È un periodo che sono molto serena e ho perdonato il mio passato. Al momento mi sento completa e non voglio che qualcuno mi rubi questa serenità che ho faticato a raggiungere. Tante persone in passato hanno cercato finte paparazzate ma onestamente me ne sono tenuta alla larga”.